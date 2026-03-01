ดอกกัลปพฤกษ์บานสะพรั่ง ช่องสาริกาคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เช็คอิน ถ่ายภาพ–ทำบุญหนุนเศรษฐกิจชุมชน

ลพบุรี – บรรยากาศการท่องเที่ยวตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังต้นกัลปพฤกษ์สองข้างทางถนนสายช่องสาริกาซอย 12 ออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาถ่ายภาพและพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ ( 28 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณถนนสายช่องสาริกาซอย 12 ใกล้ วัดบ่อทอง ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่าตลอดสองข้างทางถูกแต่งแต้มด้วยสีชมพูอ่อนของดอกกัลปพฤกษ์ที่กำลังบานเต็มที่ สร้างทัศนียภาพสวยงามสะดุดตา นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาถ่ายภาพ เช็คอิน และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้นำสื่อมวลชนและประชาชนเยี่ยมชมความสวยงามของสวนดอกไม้ภายใน วัดถ้ำบ่อทอง ซึ่งขณะนี้ดอกไม้นานาพันธุ์กำลังบานสะพรั่ง สร้างบรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ควบคู่กับการทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรกรในชุมชน อาทิ ผักสดปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาวบ้าน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ทั้งนี้ คาดว่าช่วงที่ดอกกัลปพฤกษ์กำลังบานจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทางพื้นที่ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับและอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน พร้อมเชิญชวนประชาชนแวะมาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ และร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรกรของชุมชนช่องสาริกาในช่วงเวลานี้.