“เมืองว่าวโลก สป.จีน”ยกคณะร่วมงานว่าวริมโขง ยกวัฒนธรรมปูทางเชื่อมการค้า-ท่องเที่ยว-การบิน

เชียงราย – ตัวแทน “เมืองว่าวโลก สป.จีน”ยกคณะร่วมเทศกาลว่าวริมโขง-เชียงของ พร้อมเล่นว่าวไทย/จีน ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ เผยใช้ “ว่าว” เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม-องค์ความรู้ระหว่างกัน จากจุดเริ่มต้นเล็กๆปูทางความร่วมมือได้ทุกมิติทั้งการค้า-ท่องเที่ยว สร้างโอกาสเปิดบินเชียงราย-เวยฟาง
สภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย ได้จัดงานเทศกาลว่าวริมโขง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ ณ สวนสาธารณะ “ลานฝัน” และอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ท่าเรือบั๊ก) บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว
โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นำผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ที่พาหัวหน้าศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขตเหวยเฉิง เมืองเวยฟาง มณฑลชานตง เดินทางเข้าร่วมด้วย
ภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำว่าวไทย มีตัวแทนสภาวัฒนธรรมและปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับคณะจากประเทศจีน ขณะที่ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้ร่วมบินว่าวไทย–จีน สร้างสีสันและบรรยากาศแห่งมิตรภาพเหนือแม่น้ำโขง
นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรม ต.เวียง อ.เชียงของ กล่าวว่าในอดีตผู้คนต่างนิยมออกมาเล่นว่าวกันโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูหนาวเพราะมีลมแรง งานนี้จึงเป็นการฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม โดยมีการเชิญประเทศต่างๆ เข้าร่วมโดยเฉพาะจีนที่ไม่ได้ส่งมาเพียงแค่ว่าวมา แต่ได้ส่งทีมงาน และช่างฝีมือในการทำว่าว มาร่วมกิจกรรมด้วย
ด้านนายจาง ไจ่หยวน หัวหน้าศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขตเหวยเฉิง เมืองเวยฟาง มณฑลชานตง กล่าวว่า เมืองเวยฟาง ได้รับการยกย่องให้เป็น "เมืองหลวงแห่งว่าวโลก" และเตรียมจัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 43 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-19 เม.ย.นี้ ต่อยอดความสำเร็จจากประสบการณ์การจัดงานกว่า 42 ปีที่ผ่านมา ภายในงานจะมีความพิเศษและกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงโชว์ว่าว การแสดงทางวัฒนธรรม และการแข่งขันว่าวจากผู้เข้าร่วมนานาชาติจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเดินทางไปร่วมและชมความยิ่งใหญ่ที่เมืองเวยฟางได้
"งานเทศกาลว่าวถือเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองเวยฟางและ จ.เชียงราย โดยใช้ว่าวเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ และองค์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งจุดเริ่มต้นเล็กๆ นี้จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ที่ใหญ่ขึ้น เช่น การค้าขาย การนำเข้าและส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ รวมทั้งนำไปสู่โอกาสในการเปิดเส้นทางการบินระหว่างเชียงราย-เวยฟาง ในอนาคตด้วย" นายจาง ไจ่หยวน กล่าว.