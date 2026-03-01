"อนุทิน" ควงภริยาย่องขึ้นเชียงใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์3วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง

เชียงใหม่ – “อนุทิน” นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา ตระเวนไหว้พระและกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ทั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพ,วัดพระสิงห์ และวัดเจดีย์หลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา ได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนตัว เพื่อกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เริ่มจุดแรกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายกรัฐมนตรีได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมเสนาบดี เจ้าคณะภาค7 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พร้อมสอบถามอาการอาพาธ ซึ่งขณะนี้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและหายดีแล้ว
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ พร้อมกราบนมัสการพระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ฯ และจุดสุดท้ายที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยได้สักการะพระอัฏฐารส พระธาตุเจดีย์หลวง และกราบเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่การเดินทางครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างเรียบง่ายและได้พบปะทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาอีกด้วย