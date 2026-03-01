ตร.แกะรอยข้ามปีตามรวบโจรหนุ่มพิจิตรขึ้นบ้านลักเรียบทองหนัก 25 บาท-หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่จันทรา

พิจิตร/พิษณุโลก - ชุดสืบ ภ.6 ร่วมกับตำรวจพิจิตร-เพชรบูรณ์ แกะรอยข้ามปี..ตามรวบตัวโจรหนุ่มวังทรายพูนคาบ้านเช่า หลังดอดขึ้นบ้านกวาดทองคำหนัก 25 บาท พร้อมหลวงพ่อเงิน-หลวงปู่จันทราเลี่ยมทอง ล่าสุดพบเหลือของกลาง ทองคำ 1 เส้น กับเงินสดสี่แสน ส่วนพระยังอยู่ครบ
วันนี้(1 มี.ค.69) พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ 6 พ.ต.อ.พงษ์อาจ ล้ำตระกูล รอง ผบก.สส.ภ.6พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผบก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.ศุภณัฐ ศตะกูรมะ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 สั่งการให้ชุด สืบสวน.1 บก.สส.ภ.6 ร่วมกับ ชป.พิจิตรและ ชป.เพชรบูรณ์ ตรวจค้น/จับกุม นายสมยศ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี อยู่บ้านหมู่ 5 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน พิจิตร
ผู้ต้องหาก่อเหตุบุกรุกเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินในบ้าน และได้ทองคำหนัก 25 บาท หลวงพ่อเงินเลี่ยมทอง 1 องค์ หลวงปู่จันทราเลี่ยมทอง 2 องค์ และเงินสดจำนวนหนึ่ง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายประมาณ 2 ล้านบาท เมื่อ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 18.30 น.ที่ผ่านมา
หลังผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ ชุดสืบสวนติดตามจนทราบตัว กระทั่งนำหมายค้นศาลจังหวัดพิจิตรที่25/2569 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 บุกตรวจค้นที่พักซึ่งเป็นบ้านเช่าหมู่ 5 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร พบตัวนายสมยศฯ อยู่ในบ้านเช่าหลังดังกล่าว และพบของกลาง เป็นเงินสดจำนวน 432,000 บาท สร้อยทองคำ 1 เส้น แหวนทองคำจำนวน 1 วง พระเครื่องจำนวน 3 องค์ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่นเอสแม๊กซ์ จำนวน 1 คัน
ชุดตรวจค้นทำการสอบถามนายสมยศ ได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์สินของผู้ต้องหาจริง และตรวจค้นยังพบยาบ้า(ยาบ้า) ชนิดเม็ดสีส้ม WY อีก 2 เม็ดซึ่งนายสมยศรับ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังทรายพูนฯให้ดำเนินคดีต่อไป