น่าทึ่ง!กาบหมากภาชนะรักษ์โลกขึ้นเหลาเข้าเตาลดเผาได้ ออเดอร์ไม่ขาดสายจนทำไม่ทัน

ลำปาง - พาดูต้นแบบการผลิตภาชนะรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ธรรมชาติ100% ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เข้าไมโครเวฟได้ ปลอดภัยในการใส่อาหาร และ ช่วยลดการสร้าง pm 2.5 โรงแรม บริษัททัวร์ ผู้ประกอบการงานอีเว้นท์ต่างๆ รีสอร์ต สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ออเดอร์ไม่ขาดสายจนทำไม่ทัน
แต่ละเดือน..วิสาหกิจชุมชนผลิตจานกาบหมาก และ วัสดุธรรมชาติ ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้สนใจจากต่างพื้นที่ ต่างจังหวัด แวะเวียนมาศึกษาดูงาน ดูต้นแบบ การทำผลิตภัณฑ์ภาชนะบนโต๊ะอาหารจาก “กาบหมาก” เป็นประจำ
ที่นี่มีสมาชิก รวมเพียง 7 คน สามารถผลิตภาชนะที่ใส่อาหารได้ โดยมีจุดเด่นคือ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้มากกว่า 20 แบบ เป็นธรรมชาติ100% กลิ่นหอม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เข้าไมโครเวฟหรือเตาอบได้ ปลอดภัยในการใส่อาหาร ร้อน-เย็นได้ ตั้งแต่ -18 องศา ถึง 250 องศา นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ไม่รั่วซึม
ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ก็ไม่ยุ่งยาก เมื่อได้กาบหมากมาแล้วก็จะต้องล้าง ขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อย นำไปตากในโรงอบแสงอาทิตย์ประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้กาบหมากหมาดๆ ไม่ให้แห้งจนเกินไป หรือเปียกจนเกินไป จากนั้นก็นำไปตัดตามขนาดที่จะทำภาชานะแต่ละชนิดและขึ้นรูป ก่อนทำการตกแต่งขอบภาชนะให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพร้อมบรรจุส่งลูกค้าได้ตามออเดอร์
นางจิตรา ผดุงศักดิ์ ที่ปรึกษากลุ่ม ได้เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนแรกที่ไปบินไปดูงานเกี่ยวกับการทำภาชนะจากกาบหมากที่อินเดีย เพราะสนใจและต้องการที่จะให้คนไทยหันมาใช้ภาชนะที่รักสิ่งแวดล้อมและใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
หลังจากกลับมาจึงทดลองทำเป็นโมเดลที่แรกคือที่ท่าดีหมี จังหวัดเลย เมื่อประมาณ 7-8 ปี มาแล้ว โดยนำเครื่องจักรนำเข้าจากอินเดียทั้งหมด ก่อนที่จะได้มีโอกาสนำเสนอโครงการนี้ต่อ นายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกประยุทธ์ จันโอชา และนายกฯ ได้มีนำไปขยายต่อ ไปหลายจังหวัด รวมถึงลำปางเพราะใกล้บ้านและอยากให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำ-ได้ใช้ภาชนะรักษ์โลกไปด้วยกัน
หลังฝ่าฟันมาหลายปี ขณะนี้ผลิตภัณฑ์เซ็ตจานหกเหลี่ยมจากกาบหมากได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าโอทอป5ดาว และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร ( Food Contact Material ) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันก็จะมีเครือข่ายหลายจังหวัดที่ทำงานเชื่อมโยงกัน ลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรม บริษัททัวร์ การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ รีสอร์ต สถานที่ท่องเที่ยว และกลุ่มที่ต้องการนำสินค้าไปทำแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งออเดอร์เข้ามาจนผลิตไม่ทัน คนอยากให้ส่งออกก็ทำไม่ทัน
ด้าน นายธีรภัทร คำสม ประธานกลุ่มฯ และ นายวรวุฒิ แสงเมืองเปียง รองประธานกลุ่มฯ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นที่สนใจสินค้าประเภทนี้เนื่องจากเห็นว่าวัสดุตามธรรมชาติ เช่นกาบหมากเมื่อร่วงหล่นก็จะนำไปเผา สร้างมลพิษ เกิดฝุ่น Pm 2.5 เพิ่มขึ้น และต้องการเปลี่ยนวัสดุที่ไม่มีมูลค่าให้มีราคา และใช้ทดแทนโฟมหรือพลาสติก จึงได้หารือที่ปรึกษาฯ ที่ทำโครงการต้นแบบอยู่ที่ชุมชนท่าดีหมี ตำบลปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อนำมาทำในพื้นที่
ปัจจุบันจะมีการจำหน่ายเพียงทางออนไลน์ ไม่มีหน้าร้าน สินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสั่งผลิตก็จะเป็นสินค้าที่บรรจุอาหาร อาทิ ถ้วย จาน ช้อน เป็นชุดกิ๊ฟเซ็ตบนโต๊ะอาหาร ซึ่งก็ได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาว กลุ่มลูกค้าที่สั่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมในกรุงเทพฯ ภาคใต้ ล่าสุดเชียงใหม่ก็เริ่มสั่งทำ
ซึ่งตนก็อยากให้คนลำปางรณรงค์หันมาใช้วัสดุตัวนี้ให้เยอะๆ เริ่มจากโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ลองหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากขึ้น เป็นการช่วยส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีงานทำ เกษตรกรที่ปลูกหมาก มีรายได้จากการขายหมากและกาบหมาก เศษกาบหมากนำมาทำถ่านได้ แบบครบวงจร
สำหรับสินค้าที่ผลิตและได้รับความนิยมมาก อาทิ จานหกเหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว ราคา 18 บาท , 8 นิ้ว ราคา 15 บาท , 6 นิ้ว ราคา 10 บาท , 4 นิ้ว ราคา 5 บาท ถาดและจานผืนผ้า ขนาด 7*12 นิ้ว ราคา 20 บาท ขนาด 5.5*8.5 นิ้ว ราคา 10 บาท ขนาด 5*7*1.5 นิ้ว ราคา 9 บาท กล่องเบนโตะ ขนาด 9*9*1.5 นิ้ว ราคา 25 บาท จานกลม ขนาด 9 นิ้ว ราคา 16 บาท ชามกลม ขนาด 6.5 นิ้ว ราคา 16 บาท จานหัวใจ ขนาด 6 นิ้ว ราคา 10 บาท จานรองแก้ว ขนาด 3.5 นิ้ว ราคา 5 บาท จานรองเค้ก ขนาด 4*7 นิ้ว ราคา 10 บาท ช้อน/ ส้อม ราคา 2 บาท และที่ฮิตสุดในตอนนี้คือ ชุดกิ๊ฟเซ็ตบนโต๊ะอาหาร20ชิ้น ราคาเพียง 200 บาท เป็นต้น หากสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามได้ที่วิสาหกิจชุมชนจานกาบหมากห้างฉัตร โทร 081 951 2074 , 081 862 4864