ตะครุบหนุ่มกู้ภัยแสบ! ใช้รถฉุกเฉินขนบุหรี่เถื่อนค่า 4.3 ล้าน ตบตาด่านตรวจ สารภาพทำมาแล้วหลายครั้ง ต้นสังกัดสั่งปลดพ้นสภาพทันที

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่สนธิกำลังจับกุม พนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์ ใช้รถตู้กู้ชีพบังหน้า ลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจากชายแดน มูลค่าปรับกว่า 4.3 ล้านบาท หลังสะกดรอยตามรวบตัวได้ขณะทำธุรกรรมหน้าเอทีเอ็ม เจ้าตัวรับสารภาพทำมาแล้วหลายครั้ง ขณะที่ต้นสังกัดประกาศปลดพ้นอาสาสมัครทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบขนของหนีภาษีที่ไม่ผ่านพิธีการด้านศุลกากรประเภทบุหรี่ มาจากชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี ด้วยการใช้รถยนต์ตู้ที่มีสัญลักษณ์ของมูลนิธิชื่อดังแห่งหนึ่ง
จึงสั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ธนายุทธ พินิจมนตรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคงร่วมกับสรรพสามิตและ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วางแผนสกัดจับ กระทั่งเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 27 ก.พ. พบรถต้องสงสัยจอดริมถนน คนขับกำลังกดเงินหน้า ATM เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ
จากการค้นรถพบลังกระดาษบรรจุบุหรี่จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพครบชุดทั้งเครื่อง AED ถังออกซิเจน และชุดปฐมพยาบาล ทราบชื่อผู้ต้องหาคือ นายยุทธดนัย หรือ “บอม” อายุ 36 ปี อาสาสมัครกู้ภัย ของกลางประกอบด้วย บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Taxas 1,000 ซอง และบุหรี่ในประเทศยี่ห้อกรองทิพย์ (For Export Only) 6,000 ซอง รวม 14 ลัง ผู้ต้องหารับสารภาพว่า รับมาจากชายแดนบริเวณบ้านเจดีย์สามองค์ เพื่อนำไปขายต่อ ได้กำไรลังละ 6,500 บาท และเคยทำมาแล้วหลายครั้ง โดยใช้รถกู้ชีพช่วยหลบด่านตรวจ
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า ดำเนินคดีฐานมีไว้ครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิต ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งมีโทษปรับ 2–10 เท่าของภาษี คิดเป็นเงินประมาณ 4.3 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดวันนี้ (28 ก.พ.) เวลา 17.00 น. นายเจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ สำนักงานใหญ่ ออกมาชี้แจงเป็นหนังสือ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ อ้างถึง กฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เนื้อหาระบุว่า เนื่องด้วยมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ (สำนักงานใหญ่) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควานมั่นคง เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดกาญจนบุรี ว่า นายยุทธดนัย (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ได้กระทำความผิดต่อกฎหมาย
โดยทางมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ (สำนักงานใหญ่) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายยุทธดนัย นามเรียกขานพยัคฆ์ฟ้า ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ อย่างร้ายแรง จึงมีความเห็น ปลดออกจากการเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์และให้พันสภาพ นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ ลงนามโดยนายเจิดศักดิ์ เอี่ยมปาน ผู้จัดการมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์