ตร.หนองปรือคุม 3 ต่างชาติต้องสงสัยปล้นเงิน 2 ล้านบาทหนุ่มอังกฤษสอบปากคำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจหนองปรือ คุมตัว 3ต่างชาติต้องสงสัยปล้นเงิน 2ล้านบาทหนุ่มอังกฤษจากบ้านพักใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สอบปากคำแล้วพบพฤติกรรมใช้รถ 3คันเลียนแบบหนังดัง “Fast & Furious”
วันนี้ ( 28 ก.พ. ) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุคนร้าย 3 คนบุกใช้อาวุธมีดจี้คอ นาย เวสลีย์ ไซริล รัสเซลล์ (MR.Wesleigh Cyril Russell) อายุ 32 ปี สัญชาติอังกฤษพร้อมภรรยาชาวไทย ภายในบ้านพัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนยกตู้เซฟที่ภายในมีเงินสด 2 ล้านบาทตู้ขึ้นรถกระบะสี่ประตู สีดำ ขับหนีไปเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
พบพฤติกรรมการก่อเหตุใช้รถหลายคันเพื่อสับขาหลอกเจ้าและตบตาตำรวจ เลียนแบบภาพยนตร์ชื่อดัง “Fast & Furious” หรือ เดอะฟาสต์
โดยรถคันแรกเป็น รถกระบะยี่ห้อ ฟอร์ด 4 ประตู สีดำ ที่ใช้ก่อเหตุปล้นตู้เซฟ ซึ่งหลังก่อเหตุได้ขับมุ่งหน้าไปตามถนนเลียบทางรถไฟ ก่อนจะนำโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายโยนทิ้งบริเวณใกล้กับซอยหนองกระบอก
จากนั้นได้ขับรถออกถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าวัดบุญย์กัญจนาราม - จอมเทียน เพื่อเปลี่ยนเป็นรถเอสยูวี สีขาว ขับมุ่งหน้าไปที่อพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่ง ภายในซอยบุญกันย์จนราม 5 ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ 8-9 กิโลเมตร คาดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเข้ามาที่อพาร์ทเมนท์ดังกล่าวเพื่อเปิดตู้เซฟแล้วนำเงินไปแบ่งกัน
จากนั้นในช่วงเวลาประมาณ 23.33 น. ( วันเกิดเหตุ ) ยังพบรถกระบะต้องสงสัยเพิ่มอีก 1 คัน เป็นรถกระบะยี่ห้อฟอร์ด 4 ประตู ขับเข้ามารับกลุ่มคนร้ายขับมุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิท ( บางนา-ตราด ) มุ่งหน้าไปทางจ.ชลบุรี
ส่วนความคืบทางคดีนั้นขณะนี้เจ้าหน้าทีืตำรวจ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ได้แล้ว 1 คนเป็นชาวต่างชาติผิวสี สูงเกือบ 2 เมตร และอยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาสอบเค้น ที่ สภ.หนองปรือ อีกทั้งยังควบคุมผู้ต้องสงสัยได้เพิ่มอีก 2 คนแล้วและอยู่ระหว่างการคุมตัวมาสอบสวนเช่นกัน แต่ตำรวจยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ