ยางกระบะตู้ทึบระเบิดรถพลิกคว่ำ เมียดับคาซาก ผัวขาหักสาหัส ทหารผ่านทางจอดช่วยชีวิต บนถนนพหลฯ ขาเข้าพุทธบาทสระบุรี

สระบุรี – เกิดอุบัติเหตุสลด! รถกระบะตู้ทึบบรรทุกเนื้อหมูยางระเบิดเสียหลักพลิกคว่ำ บริเวณจุดกลับรถกิตติแอร์ ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าอำเภอพระพุทธบาท–สระบุรี ต.นายาว อ.พระพุทธบาท ทำให้หญิงเสียชีวิตคาที่ภายในรถ ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสติดซากรถ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือ
วันนี้ ( 28 ก.พ.) ร.ต.อ.อำนวย พูนผล พนักงานสอบสวน สภ.พระพุทธบาท รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 07.30 น. จึงประสานหน่วยกู้ชีพ 1669 โรงพยาบาลพระพุทธบาท และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ พบรถกระบะตู้ทึบโตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงริมถนน สภาพด้านหน้าพังยับ กระจกแตก
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พบ น.ส.นัฎฐิรา อยู่สิงห์ อายุ 35 ปี เสียชีวิตในห้องโดยสาร สภาพศีรษะแตกและคอหัก ส่วนคนขับ นายอดิศักดิ์ บุญครอบ อายุ 31 ปี ขาซ้ายหักติดคอนโซล ต้องใช้เวลากว่า 10 นาทีจึงนำออกมาได้ ก่อนส่งรักษาโรงพยาบาล
จากการสอบถามคนขับเบื้องต้น ให้การว่ารถยางระเบิดกะทันหันทำให้ควบคุมไม่อยู่ ขณะกำลังขับจากโรงงานในพื้นที่สายสี่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มุ่งหน้าไปส่งสินค้า จ.นครสวรรค์ ขณะที่การตรวจสอบสภาพรถพบยางล้อหลังซ้ายฉีกขาด คาดอาจเกิดจากบรรทุกหนักหรือเหยียบของมีคมบนถนน นอกจากนี้ยังพบทรัพย์สินทางราชการเสียหาย ได้แก่ เสาไฟส่องสว่าง 1 ต้น และเสาป้ายจุดกลับรถ 1 ต้น
นายสุรินทร์ แก้วเลิศ อายุ 61 ปี ชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุ เล่าว่า ได้ยินเสียงคล้ายยางระเบิดดังสนั่น ก่อนตามด้วยเสียงชนรุนแรง เมื่อออกมาดูพบรถพังยับและมีผู้ติดอยู่ภายใน โดยช่วงเกิดเหตุมีรถทหารขับผ่านมาพอดี จึงจอดลงมาช่วยเหลือและประสานกู้ภัยทันที
เบื้องต้นตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และรอสอบปากคำคนขับเพิ่มเติมหลังอาการดีขึ้น เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป.