เหมือนเดิม "น้ำเงินกินส้ม" นับคะแนนใหม่เลือกตั้ง ส.ส.เขต2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 จันทบุรี

จันทบุรี - เหมือนเดิม "น้ำเงินกินส้ม" ผลนับคะแนนใหม่เลือกตั้ง ส.ส.เขต2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ท่ามกลางประชาชน-ตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตุการณ์ค่อนข้างบางตา
.
วันนี้ (28 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการนับคะแนนใหม่เลือกตั้ง ส.ส.เขต 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่หอประชุมโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล หลัง กกต.มีมติให้นับคะแนนใหม่เนื่องจากพบว่ามีการใช้ลิควิดเปเปอร์ลบในใบประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีลายเซ็นของกรรมการประจำหน่วย จนทำให้มีประชาชนร้องเรียนว่า มีประชาชนและตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตุการณ์ค่อนข้างบางตา
.
โดยก่อนการนับคะแนนพบว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อย ขณะที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีการแต่งตั้งใหม่ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ จนแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงเช้า
ขณะที่ กกต.จันทบุรี ได้นำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งบริเวณสถานที่นับคะแนน จำนวน 2 ตัว เพื่อเก็บภาพการเก็บคะแนนจนเสร็จสิ้น ซึ่งหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.ทุ่งเบญจา มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา จำนวน 320 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 469 คน
.
เหมือนเดิม! ผลการนับคะแนนใหม่เลือกตั้ง ส.ส.หน่วยที่ 8
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยใช้เวลาเพียง 49 นาทีในการนับคะแนนใหม่จนแล้วเสร็จ ได้ประกาศผลคะแนนในเวลาเกือบ 12.00น.ปรากฏว่าเป็นเช่นเดียวกับการนับในรอบแรกคือ
.
หมายเลข 1 นายสิรวิชญ์ กิตติวงศา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 8 คะแนน
.
หมายเลข 2 นายจารึก ศรีอ่อน พรรคเพื่อไทย ได้ 7 คะแนน
.
หมายเลข 3 นายคัมภีร์ ชื่นบาน พรรคภูมิใจไทย ได้ 182 คะแนน
.
หมายเลข 4 นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคประชาชน ได้ 94 คะแนน
.
หมายเลข 5 นายบุญธรรม เจริญกล้า พรรคกล้าธรรม ได้ 0 คะแนน
.
หมายเลข 6 นายจตุพร นิยมพฤกษ์ พรรคเศรษฐกิจ ได้ 11 คะแนน
.
บัตรเสีย 8 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 11 ใบ
.
ส่วนผลการนับคะแนน แบบบัญชีรายชื่อ ผลคะแนนเกือบเหมือนกับรอบแรก ซึ่งคะแนนของพรรคการเมืองสลับกันแค่ 1 คะแนนเท่านั้น นอกนั้นเหมือนเดิมทั้งหมด