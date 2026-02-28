สีกากีฉาวอีก! รอง ผกก.ที่ร้อยเอ็ดเอี่ยวเหตุทะเลาะใช้ขวดตีหัวคู่กรณีหญิง บิ๊กภาค 4 สั่งสอบข้อเท็จจริงด่วน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ผบช.ภ.4 สั่งสอบข้อเท็จจริงกรณีภาพและข่าวว่อนโซเชียล นายตำรวจระดับรอง ผกก.ที่ร้อยเอ็ดเกี่ยวข้องเหตุทะเลาะวิวาท ใช้ขวดตีหัวเมียตำรวจ ขณะที่ภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดต้นสังกัดตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและเข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบหรือวินัยข้าราชการตำรวจหรือไม่ ยันไม่เข้าข้างตำรวจด้วยกันแต่อย่างใด
จากกรณีข้าราชการตำรวจ ระดับ รองผู้กำกับการ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาะวิวาทภายในร้านอาหารในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 22.10 น. โดยมีภาพบันทึกตำรวจนายนี้ใช้ขวดเบียร์ตีหัวคู่กรณีที่เป็นผู้หญิง ต่อมาทราบว่าหญิงรายนี้เป็นเมียเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่อนโซเชียล
ล่าสุดเช้าวันนี้(28ก.พ.) พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อกรณีที่เกิดขึ้นว่า ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ทำการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ว่าเหตุทะเลาะวิวาทที่มีภาพนายตำรวจ เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นนายตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจริงหรือไม่ และถ้ามีตำรวจในสังกัดฯเกี่ยวข้องจริง ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.สันติ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รายงานมายังสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 ว่า สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ ได้รายงานมายังตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับแจ้ง เหตุทะเลาะวิวากกายในร้านอาหารและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และแนะนำให้คู่กรณี แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสอบสวน
ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยชัยภูมิ ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ พ.ต.ท.วชิระ นิลเกษม รอง ผกก.สส.สภ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ผู้ก่อเหตุในข้อหา ร่วมกันทำร้าย ร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ แต่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จึงได้รายงานเหตุข้าราชการตำรวจต้องคดีอาญามายังต้นสังกัด ของข้าราชการตำรวจดังกล่าวทราบแล้ว
สำหรับการดำเนินคดีอาญานั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุ มีการดำเนินการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงยศตำแหน่งหรือสถานะของผู้ถูกกล่าวหา ในส่วนทางวินัย ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วย เพื่อพิจารณาว่าการกระกำดังกล่าวเข้าข่ายฝ้าฝืนระเบียบหรือวินัยข้าราชการตำรวจหรือไม่ หากพบว่ามีความผิด จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าข้างเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่อย่างใด