คนแน่นท่ามกลางสายฝน ชมคอนเสิร์ต “เสก โลโซ” เขย่าเวทีกลาง งานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 39 รักษาความปลอดภัยเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – บรรยากาศสุดคึกคักกลางงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 39 เมื่อค่ำที่ผ่านมา แฟนเพลงแห่ชมคอนเสิร์ตเต็มวงของ เสก โลโซ อย่างล้นหลาม แม้ฝนตกหนักก่อนการแสดง แต่ผู้ชมยังยืนรอแน่นพื้นที่เวทีกลาง ร่วมร้องเพลงฮิตตลอดโชว์ สร้างสีสันและกระแสตอบรับคึกคัก

เวลา 20.00 น.วานนี้( 27 ก.พ.) ภายในงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี โดย เสก โลโซ ศิลปินร็อกชื่อดังได้ขึ้นเวทีเต็มวงอย่างเป็นทางการ หลังได้รับอนุญาตจาก กรมราชทัณฑ์ ให้ออกมาทำการแสดงเพื่อมอบความสุขแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ศิลปินรายเดียวกันเพิ่งจัดมินิคอนเสิร์ตเต็มวงในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมภายใน เรือนจำเขากลิ้ง ซึ่งได้รับความสนใจเช่นกัน

ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งบูรณาการกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองกว่า 150 นาย ดูแลพื้นที่จัดงานอย่างเข้มงวด พร้อมเตรียมรถควบคุมผู้ต้องขังแสตนด์บาย หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทหรือความวุ่นวาย เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าระงับเหตุทันที และอาจสั่งยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม.










