พะเยาฉาวทั้งเมือง!ซุ้มพนันบิงโก-ปาโป่ง-ยิงเป้า-โยนห่วง-ตู้คีบ เกลื่อนงานบวงสรวง “พญางำเมือง”

พะเยา - ท่ามกลางข่าวเคลียร์กันหลักล้าน-สื่อหลักหมื่น..พะเยาฉาวไม่สิ้น พบซุ้มพนันบัญชี ข. ทั้งบิงโก-ปาโป่ง-ยิงเป้า-โยนห่วง รวมถึงตู้คีบฯที่ศาลฎีกาเคยพิพากษามาแล้ว โผล่เกลื่อนงานบวงสรวงพญางำเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่คืนแรก แถมปล่อยเด็กเล็ก-เด็กโตต่ำกว่า 20 ร่วมวงลุ้นเสี่ยงกันแบบโจ่งครึ่ม
พื้นที่จัดงานบวงสรวงประจำปี พญางำเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา ที่จัดขึ้นระหว่างคืนวันที่ 27 ก.พ.-8 มี.ค.69 บริเวณลานอนุสาวรีย์ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา บรรยากาศซึ่งควรเต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังพบซุ้มการพนันประเภท 2 ตั้งเรียงรายกระจายทั่วพื้นที่
จากการตรวจสอบงานคืนแรก 27 ก.พ.ที่ผ่านมา พบมีทั้งบิงโก ปาโป่ง ยิงเป้า โยนห่วง รวมถึงตู้คีบตุ๊กตา เปิดให้ประชาชนร่วมเสี่ยงโชคอย่างคึกคัก ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และเยาวชนเข้าไปเล่นจำนวนมาก ท่ามกลางกระแสข่าวลือแพร่สะพัดเคลียร์กันด้วยเงินหลักล้าน-เฉพาะสื่อไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
ทั้งที่ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน กิจกรรมลักษณะดังกล่าวจัดอยู่ในบัญชี ข. ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าเล่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 บาท
กรณี ตู้คีบตุ๊กตา ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาวางบรรทัดฐานไว้ว่า หากเป็นการหยอดเงินเพื่อลุ้นรับของรางวัลโดยอาศัยดวงหรือโชคมากกว่าทักษะ ถือเป็นการพนันประเภท ข. ต้องขออนุญาต และอยู่ภายใต้ข้อห้ามเรื่องอายุผู้เล่นเช่นเดียวกัน
คำถามที่เกิดขึ้นทันทีคือ ซุ้มเหล่านี้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ และหากมีจริง เหตุใดจึงปล่อยให้เด็กต่ำกว่า 20 ปีเข้าเล่นได้อย่างเปิดเผย เจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างจริงจังหรือเป็นเพียงการอนุญาตบนเอกสารเท่านั้น รวมถึงใครเป็นผู้อนุมัติให้มีการพนันในงานบวงสรวงที่ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด มีการกำหนดเงื่อนไขควบคุมอย่างไร และมีการกำกับดูแลตามเงื่อนไขหรือไม่
เพราะงานวัฒนธรรมไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นพื้นที่มอมเมาเยาวชน ให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส หากมีการอนุญาตจริงควรเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะ แต่หากไม่มีใบอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายหรือมีเงินส่วย และการคุ้มกันผลประโยชน์หรือไม่จึงปิดหูปิดตากัน งานบวงสรวงที่ควรเป็นพื้นที่แห่งศรัทธา ควรจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์และความถูกต้องตามกฎหมายไว้