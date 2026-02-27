แม่พร้อมญาติรุดเยี่ยม “พลทหารเดชศักดิ์”เหยียบระเบิดขาขาด ล่าสุดผ่าตัดอาการปลอดภัยแล้ว

สุรินทร์- แม่พร้อมญาติรุดเข้าเยี่ยม “พลทหารเดชศักดิ์” เหยียบทุ่นระเบิดขาขาด ถูกส่งรักษาที่รพ.สุรินทร์ ล่าสุดออกจากห้องผ่าตัด ย้ายไปอยู่ห้อง ICU อาการโดยรวมดีขึ้นและปลอดภัยแล้ว แม่เผยภูมิใจลูกสมัครเป็นทหารตามความใฝ่ฝันหวังสอบเป็นนายสิบ อยากให้ลูกหายไวๆ
วันนี้ (27 ก.พ.69) ที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ นางอำคา ตรีคำ อายุ 56 ปี แม่ของพลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ ที่เหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บขาขวาขาด ฐานปฏิบัติการเอราวัณ ช่องระยี ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พร้อมญาติ ได้เดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมอาการของพลทหารเดชศักดิ์ ด้วยความเป็นห่วง หลังจากถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัด ล่าสุดพลทหารเดชศักดิ์ ได้ออกจากห้องผ่าตัด และย้ายไปอยู่ห้องปลอดเชื้อ ICU อาการโดยรวมดีขึ้นและอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้ว
นางอำคา ตรีคำ แม่ของพลทหารเดชศักดิ์ เปิดเผยว่า ลูกชายตนได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารรับใช้ชาติ เดือนพฤษภาคมนี้จะครบหนึ่งปีเต็ม โดยก่อหน้านี้ประจำการอยู่ปราสาทตาเมือนธม และเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ฐานปฏิบัติการเอราวัณ ช่องระยี ล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกันทางโทรศัพท์ เรื่องสั่งของอยู่เลย และ แม่มาทราบลูกเหยียบกับระเบิด ตอน 7 โมงเช้าของวันนี้ จากมีคนโทร.มาบอก
ที่ผ่านมาลูกเคยโทร. มาบอกเล่าเรื่องความเป็นอยู่เหมือนกัน แต่ไม่เคยบอกเรื่องของทุ่นระเบิดทหารเขมรให้ฟัง มีแต่เพื่อนเขาเคยโดนระเบิดและเสียชีวิตมาแล้วที่ปราสาทตาเมือนธม แต่จุดนี้ลูกชายเพิ่งมาโดนระเบิด ซึ่งก่อนขึ้นรถมาประจำการที่นี่ แม่ก็อวยพรให้ ฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแม่ธรณีช่วยปกปักรักษาลูก ซึ่งลูกชายลาพักเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ อยู่บ้านได้ 3-4 วัน ก็กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ โดยได้โทร.หาแม่ทุกวัน เพราะแม่อยู่คนเดียวเขาจึงโทร.หาทุกวัน
แม่ภูมิใจที่ลูกชายสมัครไปเป็นทหาร ที่ผ่านมาส่งเงินให้แม่มาโดยตลอด แม้แม่จะบอกว่าไม่ต้องส่ง ให้เก็บไว้ แต่ก็ไม่ยอมยังส่งให้แม่ทุกเดือน ที่ผ่านมาเขาใฝ่ฝันอยากสอบเป็นนายสิบ หากสอบไม่ติดก็จะไปสมัครเป็นทหารพราน เขาพูดความฝันของเขากับแม่มาตลอด ในตอนแรกที่ได้รับโทรศัพท์ตกใจอย่างมาก ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลย ทำอะไรไม่ถูกเลย รู้ว่ามาถึงมือหมอแล้วก็สบายใจขึ้น เชื่อว่าหมอจะช่วยลูกได้ ในใจตอนนี้สิ่งเดียวคืออยากให้ลูกหายไวๆ จะได้มาอยู่เป็นเพื่อนแม่