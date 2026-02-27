“อนุทิน”ยกคณะเยือนแพร่ไหว้พระธาตุช่อแฮ ชูนโยบายพัฒนาภาคเหนือ

แพร่ – “อนุทิน ชาญวีรกุล” ยกคณะเยือนเมืองแพร่ ร่วมเทศกาลไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ท่ามกลางผู้คนนับแสน ก่อนเข้าคุ้มเจ้าหลวง กราบ “เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์” เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย พร้อมขอบคุณคนแพร่เทเสียงเลือกภูมิใจไทย ย้ำเดินหน้าพัฒนาภาคเหนือต่อเนื่อง
หัวค่ำวันนี้(27 ก.พ.69) นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ สส.แพร่เขต 1 นายชนาธิป ศุภศิริ สส.แพร่ เขต2 พรรคภูมิใจไทย และ นางสาวลักษณารีย์ ดวงตาดำ สส.แพร่ เขต 3 พรรคประชาชน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ธรรมใจ สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน ซึ่งพื้นเพเป็นคนแพร่ ร่วมพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุในเทศกาลไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569 ท่ามกลางประชาชนนับแสนคนร่วมพิธี
ทั้งนี้นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาไหว้พระธาตุในครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนภาคเหนือ ครั้งแรกหลังจากได้รับการเลือกตั้ง ได้เสียงข้างมาก ของพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ ได้สส.พรรคภูมิใจไทย 2 เก้าอี้ เอาชนะแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทยอย่างขาดลอย ด้วยเหตุของชัยชนะการเลือกตั้ง ทำให้นายอนุทิน เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ และเป็นการขอบคุณคะแนนเสียงชาวแพร่ที่ลงคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทย
หลังจากพิธีที่วัดพระธาตุช่อแฮ นายอนุทินได้เดินทางไปกราบเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ที่คุ้มเจ้าหลวงในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เป็นการคารวะเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย โดยนายอนุทินให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเพณีและเทศกาลสำคัญๆนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป