สีสันตระการตา@บึงแก่นนคร เทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์ปี 2 สานสายใยไทย-จีน-เวียดนาม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นลั่นกลองเปิด“เทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์ 2026” ภายใต้แนวคิด สานสายใย 3 แผ่นดิน : ไทย–จีน–เวียดนาม แสงโคมส่องใจ แสงจันทร์เชื่อมมิตรภาพนานาชาติสีสันตระการตาลานน้ำพุบึงแก่นนครและทั่วบริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า
พลบค่ำวันนี้(27ก.พ.)ที่ลานน้ำพุริมบึงแกนนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์ 2026” อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ภายใต้แนวคิด สานสายใย 3 แผ่นดิน : ไทย–จีน–เวียดนามแสงโคมส่องใจ แสงจันทร์เชื่อมมิตรภาพนานาชาติ โดยมียางหลิว หงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น นายดิงห์ ฮว่างลิงห์ กงสุลใหญ่สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายสมสัก วิลัยทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายบวร เสรีโยธิน นายกสมาคมปึงเถ่ายกง-ม่า ขอนแก่น นายชัยกร ลีศิริกุล ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จ.ขอนแก่น ตลอดจนชาวขอนแก่นทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธัเปิดงานอย่างคึกคัก
การจัดงานเทศกาลโคมไฟนานาชาติครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมปึงเถ่ากงม่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ณ ขอนแก่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเนรมิตพื้นที่รอบบึงแก่นนครให้ตระการตาด้วยแสงโคมนับพันดวง ส่องสว่างยามค่ำคืน สร้างบรรยากาศงดงามรับเทศกาลตรุษจีน และตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ 3 ประเทศ
สำหรับเทศกาลโคมไฟนานาชาติใต้แสงจันทร์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานจำนวนมาก ปีนี้จึงถือเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์อีกปีหนึ่งที่มุ่งเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม ยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในภูมิภาค คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน
โดยไฮไลต์ตลอด 5 วัน มีการแสดงสิงโตค่ายกลและสิงโตดอกเหมยสุดอลังการ การประกวด “หนูน้อยธิดาโคมไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอนแก่น 2026” และ “MISS LUNAR INTERNATIONAL KHON KAEN 2026” การแสดงมังกรทองพันเสาอันตระการตา การแสดงวงสินไซจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นและปิดท้ายวันที่ 3 มีนาคมกับงานง่วนเซียว ประมูลสิ่งของมงคล การแสดงมังกร 9 เซียน และคอนเสิร์ตจาก อ๊อฟ ปองศักดิ์ และ พลพล ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน
ทางผู้จัดงานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเช่าชุดฮั่นฝู อ๋าวหย่าย และชุดไทยมาถ่ายภาพท่ามกลางแสงโคมไฟสุดโรแมนติก พร้อมโซนอาหารนานาชาติและเมนูพิเศษที่คัดสรรมาอย่างหลากหลาย สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทย จีน และเวียดนามอย่างลงตัว จัดขึ้นที่บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า และรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งแสงโคมใต้แสงจันทร์อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของเมืองขอนแก่น.