ปัจฉิมนิเทศนร.หวิดป่วน!หนุ่มเมายาบุกโรงเรียนเชียงราย ตร.รุมจับทันก่อนหิ้วตรวจเจอฉี่ม่วงชัด

เชียงราย – ระทึกกันทั้งโรงเรียน..หนุ่มเมายาบุกเข้างานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 รร.ดังเชียงราย โชคดีแจ้งตำรวจเข้ารุมจับทัน ก่อนหิ้วตัวตรวจเจอฉี่ม่วงชัดเจน
เมื่อเวลา 14.10 น. วันนี้ (27 ก.พ.) พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก. สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พ.ต.ท.พิชิตชัย พุทธวงศ์ รอง ผกก.สส.พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ แก้วสืบ สว.สส.ได้รับแจ้งเหตุชายคล้ายคนเมายาเสพติดเดินเข้าไปในบริเวณโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขณะที่ทางโรงเรียนกำลังจัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาออกไปโดยมีครูอาจารย์ ผู้ปกครองและญาติมิตรของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุ
ซึ่งก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเข้าไปใกล้งานกิจกรรมและตรวจสอบพบว่าชื่อนายจิระวัฒน์ อายุ 37 ปี ชาว ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย มีอาการพูดจาวกวนสับสนจับใจความไม่ได้ลักษณะเหมือนคนเมา
เจ้าหน้าที่จึงพาตัวออกกจากพื้นที่จัดงานจากนั้นพาไปตรวจปัสสาวะปรากฎว่าเบื้องต้นพบสารเมทแอมเฟตามีน จึงได้ตั้งข้อหาต่อนายจิระวัฒน์ว่า “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย” จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนพิธีปัจฉิมนิเทศได้จัดได้อย่างเรียบร้อยและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ.