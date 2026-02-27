หญิงไทยอดีตเมียมหาเศรษฐีชาวอังกฤษ ร้องทวงสิทธิ์ปกครองลูกหลังอดีตสามีเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวศรีราชา - หญิงไทย อดีตเมียมหาเศรษฐีชาวอังกฤษร้องทวงสิทธิ์ความเป็นแม่ หลังอดีตสามีเสียชีวิตจากการพลัดตกระเบียงคอนโดฯหรูในเมืองพัทยา วอนขอคืนลูก 3 คนหลังถูกกีดกันไม่ให้พบตามคำสั่งศาล ยันบริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการตาย
จากกรณีสื่อต่างประเทศรายงานการเสียชีวิตของ นายเควนติน จอห์น กริฟฟิธส์ อายุ 58 ปี มหาเศรษฐีชาวสหราชอาณาจักร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแฟชั่นออนไลน์ ASOS ที่พลัดตกจากระเบียงคอนโดมิเนียมหรูในเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2569ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่า ห้องพักล็อกจากด้านในและไม่พบบุคคลอื่นเข้าออก
อีกทั้งยังไม่พบร่องรอยการต่อสู้ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการกระโดดลงมาเองและขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการนั้น
วันนี้ ( 27 ก.พ.) นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา พร้อมด้วย น.ส.พลอยนภัส เกรียงสินธนากูล หรือ “คุณพลอย” อดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต ได้ร่วมกันแถลงข่าวที่สำนักงานประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ และทวงสิทธิ์ความเป็นแม่ เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามบุตรทั้ง 3 คนที่ถูกพาตัวไปและไม่ทราบที่อยู่
นายสุขสันต์ เผยว่าหลังได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.พลอยนภัส เรื่องการได้รับผลกระทบจากสื่อต่างประเทศบางแห่ง ที่นำเสนอข่าวในลักษณะพาดพิงว่าเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอดีตสามี ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือทั้ง 2 ได้เลิกราและแยกกันอยู่มากว่า 5 ปีโดยต่างคนต่างใช้ชีวิตเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีครอบครัวใหม่แล้ว
ส่วนฝ่ายหญิงอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และไม่ได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ของอดีตสามี
โดยก่อนหน้านี้ทั้ง 2 เคยมีข้อพิพาทเรื่องอำนาจปกครองบุตร ซึ่งศาลมีคำสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับฝ่ายบิดา แต่ภายหลังเด็กไม่ได้อยู่กับบิดาโดยตรงและได้พักอาศัยกับภรรยาใหม่ โดบมีพี่เลี้ยงดูแล ส่วนฝ่ายมารดาเคารพคำสั่งศาล จึงทำให้ไม่สามารถเข้าพบลูกได้ตามต้องการ
กระทั่งเกิดเหตุอดีตสามีเสียชีวิต ฝ่ายหญิงระบุว่าเพิ่งทราบข่าวพร้อมกับสาธารณชน และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ แต่กลับมีกระแสข่าวจากต่างประเทศเชื่อมโยงประเด็นทรัพย์สิน รวมถึงมีบุคคลติดต่อเข้ามาในลักษณะพาดพิง ทำให้เกิดความหวาดวิตกและเสียหายต่อชื่อเสียง
“ ประเด็นสำคัญในขณะนี้คือบุตรทั้ง 3 คน ซึ่งคนแรกเป็นบุตรบุญธรรมชื่อน้ องแตงโม อายุ 19 ปี และบุตรชายคนโต น้องเจมส์ อายุ 12 ปี ลูกสาวคนเล็ก น้องลิลลี่ อายุ 11 ปี ถูกพาตัวออกจากที่อยู่เดิมโดยไม่ทราบสถานที่แน่ชัด และไม่สามารถติดต่อได้ ฝ่ายมารดาจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ และร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตัวเด็กและขอย้ำว่า เมื่อบิดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเสียชีวิต อำนาจปกครองตามกฎหมายควรกลับมาอยู่ที่มารดา"นายสุขสันต์ กล่าว
ด้าน น.ส.พลอยนภัส กล่าวทั้งน้ำตาว่าตนเองเป็นห่วงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกทั้ง 3 คน เพราะไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ที่ใดและไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอความเมตตาจากหน่วยงานรัฐช่วยติดตามตัวลูกกลับคืนสู่อ้อมอกแม่โดยเร็วที่สุด และยืนยันว่าครอบครัวจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมขอให้สังคมรับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยย้ำว่าจุดประสงค์หลักคือ การติดตามหาบุตร และปกป้องชื่อเสียงจากกระแสข่าวที่คลาดเคลื่อนเท่านั้น