กกต.กาญจนบุรี จัดอบรมเสริมความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น เตรียมพร้อม อบต.ครบวาระ–ยกฐานะ ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น จัดประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) ครบวาระและยกฐานะ ประจำปี 2569

วันนี้(27 ก.พ.) ร.ต.อ.พงษ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยหาเสียง ผู้สนับสนุน คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมแสงทองรีสอร์ท ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ผอ.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า การจัดอบรมมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และป้องกันการกระทำผิด เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง พร้อมปลูกจิตสำนึกการแข่งขันตามวิถีประชาธิปไตย “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ลดความขัดแย้งในพื้นที่

เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ ขั้นตอนการนับคะแนน การคัดค้านผลเลือกตั้ง การนับคะแนนใหม่ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น วิธีหาเสียงที่ถูกต้อง ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง และการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และสอดคล้องหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง.










