เพชรบุรีคุมเข้มคอนเสิร์ต “เสก โลโซ” สั่งระดมกำลัง 150 นาย ย้ำมีเหตุป่วนสั่งยุติแสดงทันที

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรีเอาจริง สั่งคุมมาตรการความปลอดภัยเข้มสูงสุด รับคอนเสิร์ตของ เสก โลโซ ไฮไลต์งานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 39 คืนนี้ ( 27 ก.พ.) คาดประชาชนแห่ชมจำนวนมาก ย้ำหากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแม้จุดเดียว พร้อมสั่งยุติการแสดงทันที
ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยกว่า 150 นาย ประกอบด้วยตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง กระจายกำลังทั่วพื้นที่จัดงานซึ่งเป็นลานเปิด เพื่อเฝ้าระวังและระงับเหตุอย่างรวดเร็ว
พร้อมกันนี้ จังหวัดได้เตรียมมาตรการ “จับจริง–ขังจริง” โดยนำรถควบคุมผู้ต้องหามาจอดเตรียมพร้อมบริเวณหน้างาน หากพบผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือสร้างความวุ่นวาย เจ้าหน้าที่จะเข้าระงับเหตุและดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ย้ำว่า การเชิญศิลปินชื่อดังมาจัดแสดงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว หากเกิดเหตุรุนแรงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย จะสั่งยุติคอนเสิร์ตทันทีเพื่อความปลอดภัยส่วนรวม พร้อมขอความร่วมมือผู้ร่วมงานสนุกอย่างมีสติ และร่วมกันรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว.