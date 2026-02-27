ระดมนักสืบไล่ล่าแก๊งไอ้โม่งบุกปล้นเงิน 2 ล้านบาทหนุ่มอังกฤษในบ้านเช่า อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ตำรวจหนองปรือ ระดมนักสืบชลบุรีไล่ล่าแก๊งไอ้โม่งบุกปล้นเงิน 2 ล้านบาทหนุ่มอังกฤษภายในบ้านเช่าเขต อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เชื่อเกลือเป็นหนอนรู้เจ้าของบ้านเพิ่งเบิกเงินสดจากธนาคาร คาดมีคนไทยร่วมด้วย
จากกรณีที่มี 3คนร้ายสวมชุดดำ คลุมไอ้โม่งบุกใช้อาวุธมีดจี้คอ นาย เวสลีย์ ไซริล รัสเซลล์ (MR.Wesleigh Cyril Russell) อายุ 32 ปี สัญชาติอังกฤษพร้อมภรรยาชาวไทย ภายในบ้านเลขที่ 189/49 ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ช่วงกลางดึกคืนวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ก่อนขึ้นไปยกตู้เซฟบนห้องนอนชั้นสองที่ภายในมีเงินสดกว่า 2 ล้านขึ้นรถกระบะสี่ประตูสีดำ ขับหลบหนีไปนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ ( 27 ก.พ. ) พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมพนักงานสอบสวน , เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี (พฐ.) , ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หนองปรือ , ตำรวจสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี , และ ชุดสืบสวนภาค 2 ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีปล้นเงินชาวต่างชาติในครั้งนี้ รวมถึงเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย และยังพบว่าไม้กั้น ปิด-เปิดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ได้ถูกรถคนร้ายขับรถพุ่งชนจนได้รับความเสียหาย
นอกจากนั้น ร.ต.อ.ณัฐบดินทร์ ทองอินทร์ รอง สว.สอบสวน สภ.หนองปรือ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดียังได้เชิญตัวผู้เสียหายคือ นาย เวสลีย์ ไซริล รัสเซลล์ (MR.Wesleigh Cyril Russell) ชาวอังกฤษ และ น.ส.จันทร์ดี อายุ 34 ปี แฟนสาวชาวไทย รวมถึงเพื่อนชาวอังกฤษ อีก 2 คนที่พักอาศัยอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมาสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อหาตำหนิรูปพรรณของคนร้าย
ขณะที่ น.ส.มน อายุ 57 ปี เพื่อนบ้านหลังติดกันให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าได้เห็นรถของคนร้ายขับเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 20.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งได้เริ่มรู้สึกเอะใจแล้วเนื่องจาก เ รถกระบะของคนร้ายได้ขับชะลอตัวที่หน้าบ้านผู้เสียหาย กระทั่งเวลาประมาณ 21.00 น.รถของคนร้ายได้ขับเข้ามาจอดใกล้กับสระว่ายน้ำ จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ตนเองจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบ
“ คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง 2 นาที ซึ่งบ้านหลังนี้มีชาวต่างชาติและผู้หญิงไทยพักรวมกันทั้งหมด 4 คน เป็นชายชางอังกฤษ 3 คน และผู้หญิง 1 คน โดยค่าเช่าบ้านเดือนละ 25,000 บาท หลังเกิดเหตุก็ยังได้พูดคุยกับน้องผู้หญิงผู้เสียหาย จนทราบว่าเพิ่งเบิกเงินสดจากธนาคารมาเก็บไว้ที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 วัน เพื่อจะนำไปซื้อบ้านหลังใหม่ “
น.ส.มน เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีเกลือเป็นหนอน เพราะไม่เช่นนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่า บ้านหลังนี้มีเงินสดจำนวนมากเก็บอยู่ในบ้าน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวซึ่งลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณบ้านหลังดังกล่าว ยังพบว่าภายในบ้านมีสุนัขพิตบลูตัวใหญ่ 1 ตัวนอนอยู่ จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าขณะเกิดเหตุคนร้ายปล้นเงินภายในบ้าน สุนัขตัวนี้อยู่ในบ้านด้วยหรือไม่ และยังสังเกตเห็นว่า เจ้าพิตบลู ตัวดังกล่าวเป็นสุนัขที่ค่อนข้างเชื่องอีกด้วย
ขณะที่ภายจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน จับภาพ รถคนร้ายขับเข้ามาในหมู่บ้านช่วงเวลา 22.19 น. ( ช้ากว่าเวลาจริง 13 นาที ) และได้มุ่งตรงเข้าไปก่อเหตุปล้นตู้เซฟภายในบ้านหลังเกิดเหตุ จนกระทั่งเวลา 22.38 น. จึงเห็นรถคนร้ายขับออกมาและพยายามชะลอ เนื่องจากมีไม้กั้นขวางอยู่
และในภาพยังเห็น รปภ. กำลังจะเดินไปกดปุ่มเปิดไม้กั้น แต่คนร้ายกลับขับรถพุ่งชนก่อนวเลี้ยวซ้ายขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งในส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้น ในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งก่อนและหลังก่อเหตุ โดยพบว่าหลังก่อเหตุคนร้ายยังได้นำโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย โยนทิ้งในป่าริมทางรถไฟ ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ 2-3 กิโลเมตร และได้ขับรถมุ่งหน้าไปทางถนนวัดบุญย์กัญจนาราม จึงเชื่อว่าคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา
ส่วนการสอบปากคำเพิ่มเติม นาย เวสลีย์ ไซริล รัสเซลล์ (MR.Wesleigh Cyril Russell) ชาวอังกฤษ พบว่าเพิ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อเดือน พ.ย.2568 ที่ผ่านมา ส่วนเงินที่ถูกปล้นไปเป็นเงินที่เตรียมจะนำไปซื้อบ้านหลังใหม่ เนื่องจากบ้านหลังปัจจุบันเช่าอาศัยอยู่
ด้านกลุ่มคนร้าย ยังไม่ทราบแน่ใจว่าเป็นคนสัญชาติใด แต่คาดว่าน่าจะมีวคนไทยร่วมอยู่ด้วย เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีคนชี้เป้า และรู้ว่าผู้เสียหายเพิ่งเบิกเงินสดมานำมาเก็บไว้ในตู้เซฟภายในบ้าน