หวั่นเชียงใหม่ไม่ผ่านประเมินเมืองมรดกโลก หลังพบกราฟิตี้ศิลปะขยะ-ป้ายโฆษณายักษ์เกลื่อน

เชียงใหม่-คณะทำงานเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลก ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องดำเนินการจัดการผู้ก่อเหตุพ่นสีกราฟิตี้ ศิลปะขยะ และการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเขตเมือง ห่วงว่าจะไม่ผ่านการประเมินจากองค์กรยูเนสโก หลังจากที่ผ่านขั้นตอนสภาขอยื่นให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก "อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ และภูมิวัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา"
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สืบเนื่องจากเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานผลักดันเสนอให้เชียงใหม่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกกับทางยูเนสโก หลังจากที่ผ่านมติ ครม. ในการเดินหน้าเรื่องนี้และอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นเรื่องกับทางยูเนสโก และจะมีการส่งคณะกรรมการมาตรวจสอบโดยละเอียดนั้น ล่าสุดพบว่าเชียงใหม่ยังเจออุปสรรคสำคัญหลายอย่างที่ทำให้ภูมิทัศน์ของโบราณสถานอาจจะสุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายจะทำให้ไม่ผ่านการประเมิน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับข้อกำหนดต่างๆ ของทางยูเนสโก
ทั้งนี้ล่าสุดทางเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ได้ยื่นหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้ดำเนินการจัดการผู้ก่อเหตุพ่นสีกราฟิตี้ศิลปะขยะ และการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเขตเมือง เนื่องด้วยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ได้ลงสำรวจพื้นที่ในเขตเมืองตามที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกในชุมชน ซึ่งเดือดร้อนจากการพ่นสีตามกำแพงวัด ประตูน้ำ ประตูร้าน ผนังอาคาร ม้านั่ง ตลอดจนตู้ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ป้ายจราจร ทำให้เสียภาพลักษณ์ สกปรก เป็นทัศนอุจาดที่ทำลายความงามของเมือง ที่นับวันจะมีมากขึ้น บางบ้าน/ร้าน มีการแจ้งความแล้ว แม้บางกรณีที่มีการดำเนินคดี ผู้ก่อเหตุได้รับโทษน้อยมาก ทำให้ย่ามใจทำผิดซ้ำอีก จึงขอเรียกร้องให้ติดตามจับกุมและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง และดำเนินคดี ปรับหรือจำคุกในขั้นสูงสุด เพื่อให้ผู้ก่อเหตุไม่กล้าก่อเหตุ
โดยดังที่ทราบ ณ ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วนกำลังเตรียมเมือง เตรียมความพร้อมเพื่อให้เมืองเชียงใหม่รับการประเมินจากองค์กรยูเนสโก ให้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก "อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ และภูมิวัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา" ซึ่งกราฟิตี้ศิลปะขยะในเขตเมือง รวมถึงการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามอาคาร กรณีดังกล่าวอาจทำให้ผลการประเมินไม่ผ่าน อันจะส่งผลเสียร้ายแรงไปถึงการอนุรักษ์พัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นหมุดหมายสำคัญต่อการมาเยือนของนักท่องเที่ยวไปอย่างน่าเสียดาย
ทางด้าน นายศุภฤกษ์ ภาวิไล รักษาการเลขาธิการสภาเมืองเชียงใหม่ และเป็นกรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการเตรียมความพร้อมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก เผยว่า คณะทำงานเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลก พร้อมด้วยทีมคณะทำงาน สส.ของเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ร่วมกันสำรวจจุดต่างๆ ที่พบปัญหา ทั้งเรื่องของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายแอลอีดีขนาดใหญ่ รวมทั้งจุดที่มีการพ่นสีกราฟิตี้ทั่วเมืองเชียงใหม่ บริเวณใกล้กับโบราณสถาน หรือส่วนที่ต่อเนื่องกับจุดที่จะต้องนำพาคณะกรรมการมรดกโลกมาตรวจประเมิน ก็พบว่ายังต้องเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งการเจรจาขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ส่วนตามจุดสาธารณะ หรือจุดที่บ้านของเอกชนที่ถูกพ่นสีกราฟิตี้ ก็จะมีการทำแคมเปญขึ้นเพื่อระดมแรงคน และวัสดุอุปกรณ์มาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ได้พูดคุยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งทางจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้ว