หนองคายยึดไอซ์123กิโลฯพร้อมยาบ้าเกือบ6,000เม็ดลอบนำเข้าจากฝั่งลาว

หนองคาย-ตำรวจบ้านเดื่อ หนองคาย สนธิกำลัง ยึดยาไอซ์ 123 กิโลกรัม ยาบ้าอีก 5,800 เม็ด ยัดกระเป๋าซุกรถเก๋ง ขับหนีตำรวจ สุดท้ายทิ้งรถและของกลางวิ่งหนีอาศัยความมืดหลบหนีไป
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้( 27 ก.พ.) ที่หน้า สภ.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.นวกฤต นวการพาณิชย์ ผกก.สภ.บ้านเดื่อ, ร.ต.ไชโย หรพูน ผู้แทน บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมกำลังทหาร ตำรวจ ศุลกากรและฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 123 กิโลกรัม ,ยาบ้า 5,800 เม็ด, รถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส สีขาว ทะเบียน วธ 9145 กรุงเทพฯ
การตรวจยึดในครั้งนี้ พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศ บริเวณแม่น้ำโขง พื้นที่ ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.นวกฤต นวการพาณิชย์ ผกก.สภ.บ้านเดื่อ ประสานหน่วยงานข้างเคียงวางแผนจับกุม จนกระทั่งเวลาประมาณ 21.30 น. วันที่ 26 ก.พ.69 เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งต้องสงสัย ขับมาตามถนนหนองคาย-โพนพิสัย ช่วงบ้านหินโงม – บ้านศาลาคำ ต.หินโงม จึงได้สกัดกั้นและเรียกให้จอดรถ แต่คนขับกลับขับหลบหนี
จนกระทั่งจวนตัวจึงจอดรถแล้วกระโดดออกจากรถวิ่งหลบหนีไปในความมืด เจ้าหน้าได้ตรวจสอบภายในรถพบกระเป๋าใบใหญ่ 4 กระสอบ ภายในบรรจุยาไอซ์ไว้เต็มกระเป๋าวางอยู่ในรถ และมียาบ้าปะปนอยู่ด้วย คาดว่ายาเสพติดทั้งหมดจะนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเตรียมนำลำเลียงเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวเมืองใหญ่ต่าง ๆ จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ จากนี้จะมีการขยายการจับกุมผู้กระทำความผิดและเครือข่ายต่อไป.