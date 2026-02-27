เบ็ดเสร็จกว่า 5 ล้านเม็ด-ไอซ์ 50กก.!ทหารระดมทั้งกำลังพล-โดรน-สุนัขตรวจค้นพื้นที่ยึดยานรกชายแดนเชียงดาว

เชียงใหม่ – กองกำลังผาเมือง ระดมทั้งกำลังพล-โดรน-ชุดสนัขตรวจค้นพื้นที่คาราวานขนยาขึ้นรถกระบะจอดชายแดนเชียงดาวเช้ามืด..ยึดเบ็ดเสร็จ 25 กระสอบ เป็นยาบ้า 5,460,000 เม็ด-ไอซ์อีก 50 กก.ถูกทิ้งกระจายเกลื่อนเส้นทางหลบหนี
ความคืบหน้ากรณีทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้เบาะแสขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มาไม่ทันข้ามวัน พอจัดกำลังลาดตระเวนพบคาราวานแบกกระสอบยานรกกว่า 25-25 คน ขนขึ้นกระบะทะเบียนภูเก็ต ที่จอดรออยู่ตอนตีสี่เศษ วันนี้(27 ก.พ.69) นั้น
เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น กลุ่มผู้ต้องสงสัยได้อาศัยห้วงทัศนวิสัยที่จำกัด และความชำนาญในภูมิประเทศหลบหนีไปได้ ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังเพิ่มเติม 2 ชุดปฏิบัติการ, ชุดปฏิบัติการโดรน 1 ชุดปฏิบัติการ และ ชุดสุนัขทหารตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าควบคุมและขยายผล
กระทั่งตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) บรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลง จำนวน 23 กระสอบ รวมจำนวน 5,460,000 เม็ด และ ไอซ์ บรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลง จำนวน 2 กระสอบ รวมจำนวน 50 กิโลกรัม และ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ฟอร์ดเรนเจอร์ สีดำ ทะเบียน บป 1455 ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
ล่าสุดช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจสอบของกลางยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ก่อนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำของกลางส่ง สภ.เชียงดาว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน กองกำลังผาเมืองสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 254 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 263 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 151,246,686 เม็ด, เฮโรอีน 1.3 กิโลกรัม, ไอซ์ 2,407.2 กิโลกรัม, ฝิ่น 67 กิโลกรัม และ คีตามีน 327.4 กก. การปะทะกับกลุ่มขบวนการฯ จำนวน 33 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 21 ศพ
ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 25,426 ล้านบาท