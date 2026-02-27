สวนมะพร้าวดำเนินสะดวกอ่วม! ราคาผันผวนหนัก วอนรัฐตรวจสอบล้งกำหนดราคา–คุมเข้มน้ำมะพร้าวปลอมปน หวั่นตลาดพังทั้งระบบ

ราชบุรี – ชาวสวนมะพร้าวอำเภอดำเนินสะดวก สะท้อนวิกฤตราคาผันผวนต่อเนื่อง แม้ขยับจากลูกละ 2–3 บาท มาอยู่ที่ 4–5 บาท แต่ยังต่ำกว่าระดับที่อยู่ได้ ต้องงดจ้างแรงงาน หันมาลงแรงเองเพื่อลดต้นทุน ส่งผลกระทบรายได้คนในชุมชน พร้อมเรียกร้องรัฐเร่งตรวจสอบโครงสร้างราคาและคุณภาพสินค้า หวั่นปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนทำลายตลาด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิต มะพร้าวน้ำหอม สำคัญของประเทศ กำลังเผชิญภาวะราคาผันผวนอย่างหนัก แม้ช่วงนี้ราคาจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยจากลูกละ 2–3 บาท มาอยู่ที่ 4–5 บาท แต่ยังห่างไกลจากระดับราคากลางที่เคยสูงราว 15 บาท เหลือเพียงประมาณ 5 บาทเท่านั้น
นายศักดิ์ชัย วิริยะกิจเกษตร อายุ 62 ปี และนายวัฒนา โตบารมีกุล อายุ 64 ปี เปิดเผยตรงกันว่า ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และค่าแรงงาน ทำให้แม้ราคาจะขยับขึ้นเล็กน้อยก็ยังขาดทุน ปัจจุบันต้องลดรายจ่ายด้วยการทำสวนเอง ไม่จ้างแรงงานเหมือนช่วงที่ราคาดี ส่งผลให้แรงงานในชุมชนขาดรายได้ตามไปด้วย
ทั้งสองระบุว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายผลผลิตให้ “ล้ง” ของคนไทย แต่ไม่ทราบปลายทางที่แท้จริง มีการพูดถึงว่าต้องผ่านล้งทุนจีน ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้กำหนดราคา ทำให้เกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรอง โดยเชื่อว่ามีกลุ่มทุนหลักประมาณ 7–8 ราย ประชุมกำหนดราคาให้ล้งในเครือข่าย ส่งผลให้ราคาหน้าสวนต่ำ ขณะที่ราคาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้ายังอยู่ในระดับสูง สะท้อนความเหลื่อมล้ำในห่วงโซ่การตลาดอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลด้านคุณภาพสินค้า หลังมีข้อมูลว่าบางแห่งอาจนำน้ำมะพร้าวแกงผสมกับน้ำมะพร้าวน้ำหอม หรือร้ายแรงถึงขั้นผสมน้ำประปาและปรุงแต่งกลิ่น หากเป็นความจริงและส่งออกถึงผู้บริโภค อาจกระทบความเชื่อมั่นทั้งตลาดในและต่างประเทศ และย้อนกลับมาทำร้ายเกษตรกรต้นทางโดยตรง
ชาวสวนจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งกำกับดูแลโครงสร้างราคา ตรวจสอบกระบวนการกำหนดราคาของล้งอย่างโปร่งใส ควบคุมมาตรฐานการผลิตและแปรรูปน้ำมะพร้าวอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งเร่งขยายตลาดใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักเพียงไม่กี่แห่ง
“หากรัฐเอาจริง เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ในระดับหนึ่ง วันนี้ความหวังเดียวของชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม คือความเป็นธรรมด้านราคา และการคุ้มครองคุณภาพสินค้า ก่อนที่ตลาดจะเสียหายไปมากกว่านี้” เกษตรกรกล่าวทิ้งท้ายสะท้อนเสียงจากสวน.