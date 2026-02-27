นายอำเภอรุดให้กำลังใจครอบครัว“พลทหารเป๊ก”เหยียบระเบิดขาขาด เผยสะเทือนใจพบครอบครัวสุดยากไร้

ศรีสะเกษ- นายอำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ รุดให้กำลังใจครอบครัว“พลทหารเป๊ก” เหยียบกับระเบิดขาขาด อาการสาหัส ที่ฐานเอราวัณ ช่องระยี ชายแดนสุรินทร์ เผยสุดสะเทือนใจพบครอบครัวแสนยากไร้ อาศัยอยู่บ้านหลังเก่าทรุดโทรม และมีกระท่อมไม้หลังเล็กๆใช้เป็นที่พักของพลทหารเป๊กทุกครั้งที่กลับบ้านมาพักผ่อนจากการปฏิบัติหน้าที่ชายชาติทหาร
วันนี้ ( 27 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีพลทหารเหยียบกับระเบิดสังหารบุคคลภายในฐานปฏิบัติการเอราวัณ พื้นที่ช่องระยี ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ช่วงเช้าวันนี้ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขวาขาดทันทีในที่เกิดเหตุ ส่วนแขนซ้ายและขาซ้ายถูกสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส ผู้ได้รับบาดเจ็บคือ พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ หรือ “พลทหารเป๊ก” สังกัดร้อย.ร.233 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ชาวอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ล่าสุด นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอกันทรารมย์ ได้ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 3 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของ พลทหารเดชศักดิ์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว พร้อมตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่เบื้องต้น ภาพที่ปรากฏ คือ บ้านหลังเก่าที่ผ่านแดดผ่านฝนมานาน สภาพทรุดโทรม บริเวณข้างบ้านมีกระท่อมไม้หลังเล็ก ๆ ที่ใช้เป็นที่พักของพลทหารเป๊กทุกครั้งที่กลับมาพักผ่อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ตัวกระท่อมมีสภาพเก่า ผุพังตามกาลเวลา สะท้อนฐานะความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบากยากไร้ ซึ่งโดยปกติบ้านหลังนี้มีผู้อาศัยอยู่ 3 คน คือ พลทหารเป๊ก แม่ และพ่อเลี้ยง แต่ภายหลังทราบข่าวร้าย แม่ได้รีบเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์เพื่อเฝ้าดูอาการลูกชายอย่างใกล้ชิด เหลือเพียงพ่อเลี้ยงอยู่ดูแลบ้าน
นายนพนันท์ เปิดเผยว่า หลังทราบว่า พลทหารที่ประสบเหตุเป็นชาวอำเภอกันทรารมย์ ตนไม่รอช้า รีบลงพื้นที่ทันทีเพื่อดูแลและให้กำลังใจครอบครัว เบื้องต้นอำเภอได้มอบเงินช่วยเหลือจากโครงการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขเสมอกัน จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พร้อมทั้งประสานผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดูแลสภาพบ้านและครอบครัวในระยะเร่งด่วน ซึ่งตนในฐานะนายอำเภอและตัวแทนของทุกภาคส่วน ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวอย่างเต็มที่ พลทหารเป๊กได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาติและอธิปไตยของประเทศไทย ทางอำเภอจะไม่ทอดทิ้ง จะช่วยดูแลบ้านและครอบครัวอย่างดีที่สุดในเบื้องต้น
ด้าน นายจิรศักดิ์ พรมรัตน์ อายุ 28 ปี เพื่อนสนิทของพลทหารเป๊ก เปิดใจว่า ตนรู้จักและสนิทกับเป๊กมาตั้งแต่เด็ก เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่คลุกคลีกันมาตลอด เป๊กเป็นคนนิสัยนิ่ง สุขุม แต่มีมุมร่าเริง สนุกสนาน และไม่ค่อยสุงสิงกับใครมากนัก ก่อนเข้ารับราชการทหาร เป๊กเคยพูดกับตนอย่างภาคภูมิใจว่า หากถึงช่วงเกณฑ์ทหาร จะสมัครเข้าเป็นทหารเองโดยไม่จับใบดำใบแดง เพราะอยากรับใช้ชาติอย่างเต็มใจ และในปี 2567 เขาก็ทำตามคำพูด สมัครเข้าเป็นทหารด้วยความมุ่งมั่น
“ตนมารู้ข่าวตอนเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. แม่ของเป๊กโทรมาบอกว่าเขาเหยียบระเบิดขาขาด ตนตกใจมาก ใจหาย อยากจะไปเยี่ยมทันที แต่แม่บอกให้อยู่เฝ้าบ้านก่อน ตนสงสารเพื่อนมาก แต่ก็ภูมิใจในตัวเขา ที่อาสาไปรับใช้ชาติ” นายจิรศักดิ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พลทหารเป๊กเป็นเด็กหนุ่มเรียบร้อย ไม่เคยสร้างปัญหา ใช้ชีวิตเรียบง่าย ช่วยงานครอบครัวเท่าที่ทำได้ แม้ฐานะทางบ้านจะยากจน มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและทำการเกษตร มีที่นาเล็ก ๆ พอทำกินประทังชีวิต แต่เป๊กไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตา ทุกครั้งที่กลับจากค่ายทหาร เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่กระท่อมเล็กข้างบ้าน นั่งพักผ่อน พูดคุยกับแม่และพ่อเลี้ยงอย่างอบอุ่น ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความผูกพัน พลทหารเป๊กยังไม่มีครอบครัวของตนเอง อาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงรวม 3 คน เป็นกำลังหลักช่วยเหลืองานในบ้านก่อนเข้ารับราชการทหาร ความฝันของเขาคือการรับใช้ชาติอย่างภาคภูมิ และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวในอนาคต