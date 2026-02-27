จับยาบ้าล็อตใหญ่ 3.6 ล้านเม็ด พร้อม 3 นักค้ายา กลางสี่แยกอ.ยางตลาด

กาฬสินธุ์- ตชด.ภาค 2 สนธิกำลังสกัดจับ3 นักค้ายาบ้า พร้อมของกลางยาบ้า 3,600,000 เม็ด กลางสี่แยก อ.ยางตลาด หลังการข่าวความมั่นคงร่วมไล่ล่า ติดตามรอยตะเข็บชายแดนประเทศลาวจนรู้ความเคลื่อนไหว สารภาพลำเลียงผ่านกาฬสินธุ์ เพื่อกระจายพื้นที่หัวเมืองชั้นใน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการร่วมบูรณาการด้านการข่าวความมั่นคง ระหว่างฝ่ายปกครอง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าว สำนักการข่าว กอ.รมน. กก.3 บก.ปส.2, นปส.ขกท.ศปก.ทบ.(ขกท.กกล.สุรศักดิ์มนตรี), บก.ตชด.ภาค 2, ชปพ.ศอ.ปส.ทร.(นสร.กร.), และตำรวจ จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อช่วงเวลา 23.30 น.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้สนธิกำลังติดตามกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายค้ายาเสพติด
หลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนสนธิกำลังเข้าทำการสกัดกั้นรถต้องสงสัยบริเวณ บริเวณสี่แยกไฟแดงยางตลาด และต่อเนื่องไปยังบริเวณหน้าต้นสักรีสอร์ท ม.17 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาและตรวจค้นรถยนต์เป้าหมายได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 3 ราย ประกอบด้วย นายฤทธิชัย ศิริเจริญไชยกุล ชาว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์, นายจรัญ เมืองโคตร ชาว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และน.ส.ปัทมา พรหมลักษ์ ชาว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พร้อมของกลางยาบ้า 12 กระสอบ ประมาณ 3,600,000 เม็ด อยู่ในท้าย รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา ทะเบียน ผต 4513 อุดรธานี และ รถยนต์ฮอนด้า CR-V สีบรอนซ์ ทะเบียน งพ 4796 นครราชสีมา จึงคุมตัวทั้ง 3 คนไว้สอบสวน และยึดของกลางไว้นำไปตรวจสอบ
จากการซักถามเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท โดยไปรับยามาจากพื้นที่ จ.นครพนม ตามรอยตะเข็บชายแดน และมีจุดหมายปลายทางเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งครั้งนี้เป็นการรับจ้างครั้งที่ 2 ก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ในที่สุด เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้บงการเบื้องหลังต่อไป