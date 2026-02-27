(คลิป) สองผัวเมียเข่าทรุด! วงจรปิดจับภาพ 2 โจรไอ้โม่งบุกงัดบ้านขโมยทองเกลี้ยงกว่าครึ่งล้าน ขณะเจ้าของไปดูหมอลำ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- วงจรปิดจับภาพ 2 โจรสวมหมวกไอ้โม่งบุกงัดบ้าน ขณะสองสามีภรรยาเจ้าของบ้านไปดูหมอลำ ได้ทองรูปพรรณสร้อย แหวน กำไลข้อมือ ไปรวมน้ำหนัก 7 บาท และกำไลเงินอีก 1 วง มูลค่ากว่าครึ่งล้าน เจ้าของเข่าทรุดเผยสุดเศร้าลูกชายส่งเงินมาให้ซื้อไว้เตรียมขายสร้างบ้านใหม่สงกรานต์นี้ เชื่อคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวเป็นอย่างดีและรู้ว่ามีทรัพย์สินอยู่ด้วย
วันนี้ ( 27 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายเผยภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 3 บ้านคึมมะอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา บันทึกภาพไว้เมื่อเวลา 22.36 น.วานนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569) เป็นภาพของคนร้าย เป็นชาย 2 คน สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมไอ้โม่ง สวมถุงมือ ถุงเท้า และใช้ผ้าคลุมหัว งัดประตูหน้าบ้านเข้ามารื้อค้นทรัพย์สินบริเวณชั้นล่างของบ้าน โดยใช้ไขควงงัดตู้ที่เก็บผ้าไหม
จากนั้นขโมยเอาทองคำรูปพรรณที่เจ้าของบ้านซ่อนไว้ใต้ผ้าไหม ประกอบด้วย สร้อยคอทองคำ 3 เส้น น้ำหนัก 2 บาท จำนวน 2 เส้น , หนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้น ,สร้อยข้อมือ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 อัน , แหวนทองหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 วง , หนัก 1 สลึง จำนวน 1 วง และครึ่งสลึงอีกจำนวน 1 วง รวมทองคำหนัก 7 บาท นอกจากนี้ ยังมีกำไลแขนเงินหนัก 10 บาท รวมราคาทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมไป 540,400 บาท
นายเสถียร วิไพบูลย์ อายุ 61 ปี เจ้าของบ้าน เล่าว่า ขณะเกิดเหตุ ตนกับภรรยาซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลหนองหว้า ขับรถยนต์ออกจากบ้าน ไปชมหมอลำที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 20.05น. โดยก่อนออกจากบ้านได้ล็อคบ้านประตูหน้าต่างไว้อย่างดี และกลับเข้ามาบ้าน ช่วงเวลา 01.10 น.พอจะเปิดประตูบ้าน เห็นประตูเปิดอยู่ มีร่องรอยการงัดและเข้าไปในบ้าน พบตู้ที่เก็บทรัพย์สินถูกงัด เปิดอ้าไว้ ถึงกับเข่าทรุด เพราะทองรูปพรรณและกำไลเงินที่ภรรยาเก็บไว้ใต้ผ้าไหมหายเกลี้ยง จึงได้วิ่งตะโกนบอกญาติมาช่วยดู และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บัวลาย ให้รีบมาที่เกิดเหตุ
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง พบคนร้ายเป็นชาย มากัน 2 คน สวมชุดไอ้โม่ง สวมถุงมือ ถุงเท้า คนหนึ่งใช้ผ้าคลุมหัว และเมื่อเห็นกล้องวงจรปิดยังเอาผ้าคลุมกล้องวงจรปิดไว้ด้วย ตนมั่นใจว่า คนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของตนและภรรยาเป็นอย่างดีและน่าจะรู้ว่าครอบครัวตนมีทรัพย์สินอยู่อีกด้วย
ด้าน นางฉลวย วิไพบูลย์ อายุ 56 ปี แพทย์ประจำตำบลหนองหว้า ภรรยานายเสถียรฯกล่าวว่า “ตนเสียใจมากที่ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยทองคำและกำไลเงินที่เก็บสะสมมาตั้งแต่ราคาบาทละ 24,000 บาท และเป็นทองคำที่ลูกชายไปทำงานที่ต่างประเทศส่งเงินมาให้พ่อแม่ซื้อเก็บไว้ เตรียมที่จะขายแล้วนำเงินมาสร้างบ้านหลังใหม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ โดยลูกชายมีกำหนดเดินทางกลับมาบ้านในวันที่ 8 เมษายน 2569 นี้ และเตรียมนำทองไปขายนำเงินมาสร้างบ้านในช่วงสงกรานต์ปีนี้
ตนจึงอยากเรียกร้องตำรวจ สภ.บัวลาย เร่งสืบสวนสอบสวนแกะรอยติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว และตนเชื่อว่า คนร้ายน่าจะอยู่ในละแวกหมู่บ้านที่รู้ความเคลื่อนไหวของตนและสามีเป็นอย่างดี” นางฉลวย กล่าว