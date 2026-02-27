จับ 2 โจรกระจอกร่วมกันหลอกขายรถกระบะราคาถูกก่อนร่วมกันปล้นเอาทรัพย์ลูกค้า

อุบลราชานี-จับ 2 ผู้ต้องหาร่วมกันหลอกขายรถกระบะราคาถูก เมื่อผู้เสียหายหลงกลเอาเงินมาซื้อและขับรถออกไป กลับตามไปดักปล้นชิงเอารถคืน แต่หนีไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตามจับได้ทั้งคู่
เวลา 09.30 น. วันนี้( 27 ก.พ.)พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวจับกุม 2 คนร้ายร่วมกันปล้นทรัพย์ หลังหลอกขายรถกระบะราคาถูก ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ก.พ. นายไพรสณท์ บุญหาตา อายุ 36 ปี ซึ่งเป็นชาวกรุงเทพฯ ได้มาติดต่อซื้อรถยนต์กระบะโตโยต้าสีขาว ทะเบียน บน 7280 นครพนม จากนายอนุพงษ์ หรือหนุ่ม สมชื่อ อายุ 33 ปี ชาวบ้านกลาง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี ผู้ต้องหาที่ประกาศขายผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ก ที่ตลาดนิกรธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
หลังดูรถและตกลงซื้อขายกันในราคา 190,000 บาท จึงได้โอนเงินให้นายอนุพงษ์ โดยเข้าบัญชีของนายวิษณุ (ขอสงวนนามสกุล) ก่อนขอรับรถและขณะกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่อำเภอม่วงสามสิบไปตามถนนชยางกรู นายอนุพงษ์ได้โทรศัพท์กลับมาหานายไพสณท์ โดยบอกว่าลืมทำสัญญาซื้อขายกัน ขอให้จอดรถรอที่ริมถนนชยางกรู บริเวณหน้าวัดนาไหทอง ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง
ต่อมานายอนุพงษ์ พร้อมพวกอีก 2 คน คือนายนรากร หรือกร ทึกทา อายุ 39 ปี ชาวบ้านหนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม และนายวิทยา หรือยา เดชปัญญา อายุ 36 ปี ชาวบ้านท่าลาด ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้มาหาที่รถที่จอดรออยู่ ก่อนใช้กำลังบังคับดึงตัวนายไพสณท์ลงจากรถที่เพิ่งซื้อมา ก่อนพากันขับรถหลบหนีไป จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองตามจับตัวนายอนุพงษ์ และนายนรากร เอาไว้ได้
พร้อมกันนั้นได้ตามยึดรถที่นำไปจอดไว้ริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมเงินที่เก็บไว้หน้ารถ และจะได้ติดตามจับตัวนายวิทยา เพื่อนร่วมแก๊งที่ยังหลบหนีดำเนินคดีต่อไป