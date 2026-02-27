ตร.ลำปาง-ภาค 5 ปฏิบัติการ “สยบแก๊งปลวก”ขนยานรก 2,800,000 เม็ด ขยายผลซิวผู้ต้องรวม 5 ราย

ลำปาง – ผบช.ภ.5 นำทีมโชว์ปฏิบัติการ “สยบแก๊งปลวก” ขนยาเสพติด 2,800,000 เม็ด..หลัง ตร.สภ.เวียงมอก-สภ.เถิน ไล่ล่ารถต้องสงสัยแหกด่านหนีไปตามถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม จนยึดยาบ้าของกลางได้ 14 กล่อง ก่อนขยายผลแกะรอยจากระบบอ่านป้านทะเบียน ตามรวบผู้ต้องหารวม 5 ราย เผยนายกฯเตรียมมอบรถเอกซเรย์ยาเสพติดประจำภาคเหนืออีก 4 คัน
วันนี้(27 ก.พ.69) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พล.ต.ต.ภูมิปัญญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.ท.นริช สอนดิษฐ ผอ.ปปส.ภาค 5 ผู้แทน ผบ.มทบ.32 และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เข้าร่วม ณ ลานแถลงข่าวตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ถ.ลำปาง - แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง
คดีดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสะเลียมหวาน สภ.เวียงมอก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจหนองเชียงราน สภ.เถิน ตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด ตามแผนตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด ภ.5 ( อินทนนท์ 159/2568 )
กระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น. พบรถต้องสงสัยรถเก๋งยี่ห้อ มาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา จึงได้ให้สัญญาณหยุดเพื่อขอทำการตรวจสอบ แต่รถเก๋งคันดังกล่าว ได้ทำการเร่งเครื่องหลบหนี ไม่ให้ทำการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขับรถไล่ติดตาม พบรถคันดังกล่าวจอดเสียหลักข้างทาง บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 56 ถนนสายเถิน - ทุ่งเสลี่ยม แต่ไม่พบคนอยู่ในรถ หรือ บริเวณรถคันดังกล่าว
เมื่อร่วมกันตรวจสอบภายในรถ พบกล่องลังกระดาษ จำนวน 14 กล่อง ภายในกล่องบรรจุยาบ้า รวมทั้งหมด ประมาณ 2,800,000 เม็ด และได้ทำการตรวจยึดเอกสาร และวัตถุพยาน จำนวน 7 รายการ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงมอก
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผล ตรวจสอบจากระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) พบว่า รถยนต์ที่ใช้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้ มีรถยนต์เก๋ง มาสด้า สีแดง ทะเบียน กม 8790 ลำปาง , รถเก๋งยี่ห้อ มาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา (บรรทุกยาเสพติด) และรถยนต์เก๋งมินิแวน ยี่ห้อ เซฟโรเล็ต สีดำ ทะเบียน ขฉ 3550 เชียงราย ทั้ง 3 คัน ได้ขับติดตามกันมาตามเส้นทางจาก จ.เชียงราย – จ.เชียงใหม่ เข้าพื้นที่ลำปาง จึงได้แจ้งให้ทุกด่านตรวจสกัด
จนพบว่า รถยนต์เก๋ง มาสด้า สีแดง ทะเบียน กม 8790 ลำปาง และรถยนต์เก๋งมินิแวน ยี่ห้อ เซฟโรเล็ต สีดำ ทะเบียน ขฉ 3550 เชียงราย ขับผ่านด่านตรวจค้นยาเสพติดห้วยไร่ จ.แพร่ เข้ามายังพื้นที่ จ.ลำปาง และ พบรถยนต์ทั้ง 2 คัน บริเวณถนนคู่ขนานถนนพหลโยธิน หน้าปั๊ม ปตท.สาขาแยกป่าขาม อ.เมืองลำปาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแสดงต้วเข้าตรวจสอบ-ควบคุมตัว นายวชิรวิทย์( ปอนด์) , นายธนกฤต (ดรีม) และ นายหรรษา (คิม) มาทำการสืบสวนขยายผล พบว่า กลุ่มได้สนทนาในการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “แก๊งปลวก” มีสมาชิกจำนวน 6 คน
จากการสอบถามทั้งสามคน พบว่า มีคนในเครือข่ายอีก 3 คน คือ นางสาววชิราภรณ์ (พลอย) , นายอภิชัย (แบงค์), และ นายสรรพวัต (ไนท์) หลบหนีไปทาง อ.สบปราบ จึงได้แจ้งด่านตรวจค้นยาเสพติดสบปราบ สภ.สบปราบ สกัดจับ พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า แจ๊ส สีขาว ทะเบียน ขจ 2757 เชียงใหม่ มีนายอภิชัย (แบงค์) เป็นผู้ขับขี่ และนางสาววชิราภรณ์ (พลอย) เป็นผู้โดยสารมาด้วย ตรวจค้นภายในรถ พบกุญแจรถยนต์เก๋งมาสด้า สีเทา ทะเบียน ขอ 4282 นครราชสีมา (คันที่บรรทุกยาเสพติด) จึงได้ควบคุมทั้งสองคน เพื่อสืบสวนขยายผลต่อไป
ทั้งนี้ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.68 – 25 ก.พ.69 ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมคดียาเสพติดได้จำนวน 11,854 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 142 คดี ยึดของกลางได้ ยาบ้า จำนวน 194,499,026 เม็ด - ไอซ์ จำนวน 4,219 กิโลกรัมเศษ - เฮโรอีน จำนวน 70 กิโลกรัมเศษ - เคตามีน จำนวน 462 กิโลกรัมเศษ - ฝิ่น จำนวน 69 กิโลกรัมเศษ มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 460 ล้านบาทเศษ
ส่วนพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.68 – 25 ก.พ.69 1,246 คดี - คดีรายสำคัญ 10 คดี ของกลาง ยาบ้า 12,640,264 เม็ด - ไอซ์ 279,000 กรัม - ฝิ่น 174 กรัม มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 34 ล้านบาทเศษ
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ได้เปิดเผยว่า การทำงานในทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นและให้ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี โดยพาะการใช้กล้อง LPR (License Plate Recognition) หรือกล้องอ่านป้ายทะเบียนอัจฉริยะ ควบคู่กับการจับคู่รถที่เดินเส้นทางเดียวกัน จนสามารถจับผุ้ร่วมขบวนการได้ และในต้นเดือนหน้า นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีระกูล จะมอบรถเอกซเรย์ยาเสพติดให้กับพื้นที่ภาค 5 อีก 4 คัน เพื่อให้ในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง