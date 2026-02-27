xs
xsm
sm
md
lg

วิกฤตราคาส้มโอขาวใหญ่ GI สมุทรสงครามร่วงหนัก เหลือโลละ 20 บาท สวนทางคุณภาพ ชาวสวนวอนรัฐคุมสวมสิทธิ์–กระจายตลาดด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม – วิกฤตราคาส้มโอขาวใหญ่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจฐานราก หลังราคาหน้าสวนเกรดเอร่วงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20–25 บาท จากเดิมช่วงปลายปี 2568 ต่อเนื่องเทศกาลตรุษจีน เคยพุ่ง 40–50 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งที่เป็นช่วงผลผลิตให้รสชาติดีที่สุดของปี

ผู้สื่อรายงานปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ปลูก ส้มโอขาวใหญ่ กว่า 12,204 ไร่ ให้ผลผลิตรวมกว่า 17,793 ตันต่อปี แต่ปีนี้ราคากลับตกต่ำสุดในรอบหลายปี ส่งผลกระทบต่อรายได้เกษตรกรจำนวนมาก

นายมนัส บุญพยุง กำนันตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที เปิดเผยว่า ราคาส้มโอปีนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี ทำให้เกิดแรงกดดันด้านราคา แม้จังหวัดจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไปแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ราคาก็ยังไม่ฟื้นตัว สะท้อนถึงโครงสร้างตลาดที่พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก ส่งผลให้อำนาจต่อรองตกอยู่กับผู้ซื้อปลายทาง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์

ขณะเดียวกัน ยังมีผลผลิตทั้งที่แก่คาต้นและค้างในล้งรวมกันอีกนับร้อยตัน แม้ส้มโอจะสามารถอยู่คาต้นได้นานและให้รสชาติดี แต่ราคากลับไม่สอดคล้องกับคุณภาพ ปัจจัยสำคัญมาจากการขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตำบลบางสะแก ที่เพิ่มจากราว 3,000 ไร่ เป็นกว่า 4,000 ไร่ ภายใน 5 ปี จากแรงจูงใจช่วงที่ราคาพุ่งสูงถึง 60–80 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและเกิดภาวะล้นตลาดในบางช่วง

อีกประเด็นที่ชาวสวนเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบ คือ การลักลอบนำส้มโอนอกพื้นที่มาสวมสิทธิ์เป็น ส้มโอขาวใหญ่ GI สมุทรสงคราม ทำให้สินค้า GI สูญเสียความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะส้มโอคละหรือ “ส้มโอไร่” ที่มีต้นทุนต่ำ เมื่อนำมาจำหน่ายปะปนหรือส่งออกในตลาดเดียวกัน ส่งผลให้ส้มโอคุณภาพจากแหล่งดั้งเดิมถูกกดราคา และกระทบภาพลักษณ์สินค้า เช่นเดียวกับกรณี มะพร้าวน้ำหอม ที่เคยประสบปัญหาสวมสิทธิ์มาก่อน

ด้านนายเชาว์ เปรมสุขดี อายุ 66 ปี เจ้าของ “ล้งส้มโอปีใหม่” หมู่ 1 ตำบลบางสะแก ระบุว่า ราคาที่ปรับลดลงเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งกำลังซื้อในประเทศ ภาวะการตลาด และคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก หากผลผลิตมีขนาด รูปทรง และค่าความหวานได้มาตรฐานก็ยังสามารถส่งออกได้ แต่เมื่อปริมาณมากเกินความต้องการ ราคาจะถูกกดลงทันที บางช่วงราคาต่ำสุดเหลือเพียง 10–20 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งควรไม่ต่ำกว่า 30 บาทต่อกิโลกรัม

แม้โดยปกติช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ราคาส้มโอจะขยับขึ้นตามจังหวะผลผลิตและคำสั่งซื้อส่งออก แต่ปีนี้คาดว่าจะฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย โอกาสกลับไปแตะระดับ 40–50 บาทต่อกิโลกรัมค่อนข้างยาก จึงเสนอให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบเส้นทางการค้า ควบคุมการใช้ตรา GI อย่างเข้มงวด กระจายตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวสวนผลไม้เชิงคุณภาพ เพื่อรักษารายได้เกษตรกรและภาพลักษณ์ผลไม้ GI ของสมุทรสงครามให้ยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ ล้งของตนจะส่งคนงานออกไปตัดส้มโอตามสวนเอง และไม่รับซื้อส้มโอที่นำมาส่งโดยไม่ทราบแหล่งที่มา เพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของลูกค้าในตลาดส่งออก.








วิกฤตราคาส้มโอขาวใหญ่ GI สมุทรสงครามร่วงหนัก เหลือโลละ 20 บาท สวนทางคุณภาพ ชาวสวนวอนรัฐคุมสวมสิทธิ์–กระจายตลาดด่วน
วิกฤตราคาส้มโอขาวใหญ่ GI สมุทรสงครามร่วงหนัก เหลือโลละ 20 บาท สวนทางคุณภาพ ชาวสวนวอนรัฐคุมสวมสิทธิ์–กระจายตลาดด่วน
วิกฤตราคาส้มโอขาวใหญ่ GI สมุทรสงครามร่วงหนัก เหลือโลละ 20 บาท สวนทางคุณภาพ ชาวสวนวอนรัฐคุมสวมสิทธิ์–กระจายตลาดด่วน
วิกฤตราคาส้มโอขาวใหญ่ GI สมุทรสงครามร่วงหนัก เหลือโลละ 20 บาท สวนทางคุณภาพ ชาวสวนวอนรัฐคุมสวมสิทธิ์–กระจายตลาดด่วน
วิกฤตราคาส้มโอขาวใหญ่ GI สมุทรสงครามร่วงหนัก เหลือโลละ 20 บาท สวนทางคุณภาพ ชาวสวนวอนรัฐคุมสวมสิทธิ์–กระจายตลาดด่วน
+1