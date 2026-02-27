แค้นส่วนตัว!พ่อตารัวยิงลูกเขยเป็นเจ้าหน้าที่ รพ.ดับคาถนนหลังออกเวร

อุบลราชธานี-เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีถูกคนร้ายไล่ยิงเสียชีวิตคาถนน หลังจากเลิกงาน แม่เผยตัวผู้ต้องสงสัยเป็นพ่อตา ล่าสุดขู่ฆ่าลูกชายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 พ.ต.ต.วสินธ์ กัณหาต้อ สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี รับแจ้ง จากศูนย์วิทยุ 191 อุบลราชธานี มีเหตุชายถูกยิงเสียชีวิตบริเวณถนนเลี่ยงเมือง มุ่งหน้าแยกโนนหงส์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จึงได้ประสาน ชุดสืบสวน แพทย์นิติเวช พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี และ หน่วยกู้ภัยจีตำเกาะอุบลราชธานี เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่าง นายธนพล พาเคน อายุ 34 ปี สวมเสื้อผู้ช่วยเหลือคนไข้ สีขาวของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ข้างศพพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีแดง ดำ หมายเลขทะเบียน 2 กต 1143 อุบลราชธานี ล้มอยู่ด้านข้าง ถุงเศษอาหาร และหมวกกันน็อคหล่นอยู่ที่เกิดเหตุ ตรวจสอบสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ เบ้าตาขวา เอวซ้าย และ กระสุนเฉียดกลางหลัง รวมทั้งหมด 3 นัด
สอบถามพลเมืองดีให้การว่า เห็นผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ย้อนศรมาตามถนน เลี่ยงเมืองขาเข้า มีรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขับไล่ยิงมา 3 นัด ก่อนรถจะล้ม ส่วนคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไป เมื่อเสียงปืนสงบออกมาดูพบว่านายธนพล นอนเสียชีวิตแล้ว จึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจรวจสอบ
นางสมพิศ ปะและ 57 ปี แม่ของนายธนพล ได้เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุถึงกับเข่าทรุดเมื่อเห็นร่างของนายธนพล นอนอยู่กลางถนน มีผ้าขาวปิดเอาไว้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติต้องรีบเข้ามาประครองและห้ามไม่ให้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
นางสมพิศ ให้การกับทางเข้าหน้าที่ตำรวจว่า คนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเป็นนายสุรศักดิ์ บุญเรือง อายุ 50 ปี พ่อเลี้ยงภรรยาของนายธนพล ซึ่งทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันกับลูกชาย ก่อนเกิดเหตุลูกชายจะถูกยิง มีคนเห็นนายสุรศักดิ์ รีบร้อนออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้าลูกชายประมาณ 10 นาที
นางสมพิศ ยังบอกอีกว่า เมื่อประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์ ได้บอกกับตนว่าจะยิงนายธนพล ลูกชายให้ตาย อย่าโกรธนะ ซึ่งตนเองก็ไม่คิดว่าลูกชายจะลูกยิงตายจริงๆ ส่วนสาเหตุนั้น คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดินของภรรยาแม่ยายของลูกชายที่เสียไป จนทำให้มีปัญหากันมานาน ส่วนรายละเอียดไม่ทราบ
หลังได้ข้อมูลเข้าหน้าที่ชุดสืบสวนเดินทางไปยังบ้านของนายสุรศักด์ ในพื้นที่ตำบลไร่น้อย ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 3 กิโลเมตร พบนายสุรศักดิ์นั่งในบ้าน ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุยิงนายธนพล จริงพร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอาอาวุธปืนลูกโม่พกสั้น ขนาด .22 ที่ใช้ก่อเหตุมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ และทำการตรวจยึดปืนในบ้านเพิ่ม 2 กระบอก นำตัวนายสุรศักดิ์ไปให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจคราบเขม่า
นายสุรศักดิ์ ให้การกับทางชุดสืบสวนว่า มีความไม่พอใจกับนายสุรศักดิ์ และ มีปากเสียงกันมานาน วันนี้จึงได้ออกมาดักยิงนายธนพล ส่วนรายละเอียดอื่นๆอยู่ระหว่างการสอบสวน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายสุรศักดิ์ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต