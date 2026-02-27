ทหารม้าสกัดอีกล็อตใหญ่!คาราวานยานรกขนขึ้นกระบะทะเบียนภูเก็ตคาชายแดนเชียงดาว

เชียงใหม่ – ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้เบาะแสมาไม่ทันข้ามวัน พอจัดกำลังลาดตระเวนเจอเต็มตา..คาราวานแบกกระสอบยานรกกว่า 25-25 คน ขนขึ้นกระบะทะเบียนภูเก็ตจอดรอชายแดนเชียงดาวตอนตีสี่เศษ แค่ส่งสัญญาณขอตรวจพากันแตกฮือหนีกันป่าแตก ไล่ตามรวบได้ 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 25 กระสอบ
วันนี้ (27 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพคิดจำนวนมาก สืบทราบว่ากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จะขนยาเสพติดล็อตใหญ่เข้าทางตามชายแดนไทย-เมียนมา ด้านเส้นอ้อมผ่านหลัง บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา จึงมอบหมายให้ ร้อย.ม.2 ฉก.ไชยานุภาพ จัดกำลังพลออกสกัดกั้น
กระทั่งเวลา 04.45 น.วันนี้(27 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ทหารร้อย.ม.2 ซึ่งมี ร.อ.อัตพล ทาระสา เป็นหัวหน้าชุดฯได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนกว่า 20-25 คน พากันแบกกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายขึ้นรถยนต์กระบะคันหนึ่งที่จอดรออยู่บนถนนในป่าโดยมีชายผู้ต้องสงสัยรออยู่ที่รถอีก 1 คน
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น ปรากฎว่ากลุ่มคนดังกล่าวพากันแตกตื่นวิ่งหลบหนีไปตนละทิศละทางแต่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายอาเบ และส่วนที่เหลืออาศัยทัศนวิสัยจำกัด และความชำนาญในภูมิประเทศหลบหนีไปได้
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.ภูเก็ต และกระสอบฟาง 25 ใบ บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เอาไว้เต็มทุกใบ
ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารจึงกำลังเพิ่มเติมเข้าไปควบคุมและขยายผลพื้นที่เกิดเหตุ