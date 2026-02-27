“แมคโคร” จัดใหญ่ตลาดนัดโชห่วย 16 @ขอนแก่น รวมมิตรทุก Gen รวม Trends สร้างกำไร

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ซีพี แอ็กซ์ตร้า เลือกขอนแก่น เอาใจผู้ค้ารายย่อยจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย 16” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์–ขอนแก่น มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโชห่วยไทย สร้างโอกาสรายได้และเติบโตยั่งยืน พร้อมนำศิลปินดังให้ชมฟรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์–ขอนแก่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย16 ” ภายใต้แนวคิด “รวมมิตร : รวมมิตรทุก Gen รวม Trends สร้างกำไร” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 สานต่อภารกิจยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโชห่วยไทย ทั่วประเทศ สร้างกำไร มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้เทรนด์ธุรกิจ และโซลูชันสมัยใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายเจษฎางค์ สิงห์คุ้ม ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย 16 กล่าวว่า ตลาดนัดโชห่วย จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2551 และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 16 ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่แม็คโครเคียงข้างสังคมไทย บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจโชห่วยในระดับชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น งานดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นพื้นที่ซื้อขายสินค้า แต่ยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร
ภายใต้บริบทของสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Gen) ที่ให้ความสำคัญกับความแปลกใหม่เทรนด์ และประสบการณ์เลือกซื้อสินค้า แม็คโครจึงพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ทันสมัยและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น มุ่งพลิกภาพลักษณ์ตลาดนัดโชห่วยจากงานของผู้ประกอบการรุ่นเดิม สู่พื้นที่แห่งโอกาสของคนทุก Generation พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มองเห็น “โชห่วย” เป็นหนึ่งในทางเลือกของการเริ่มต้นธุรกิจที่สร้างรายได้และเติบโตได้จริง
ภายในพื้นที่ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร (คอนเวนชั่นฮอลล์ เวลา 10.00 – 20.00 น.) อัดแน่นด้วย Pavilion สำคัญ 3 โซนหลัก เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมโซลูชัน เทรนด์ และโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วยและผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมเติมสีสันความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ครบวงจร โดยแบ่งกิจกรรมประกอบด้วย
โซนตลาดนัดโชห่วย (ภายในฮอลล์) ศูนย์รวมโซลูชันและไอเดียต่อยอดธุรกิจ เปิดให้เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ไฮไลต์สำคัญ ประกอบด้วยโซน Pavilion รวมสินค้าสร้างกำไรและต่อยอดไอเดียจากสินค้า Makro Brand นำเสนอในธีม POP MART ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ โซนมิตรแท้โชห่วย รวมทุกโซลูชันจาก makro POS ผู้ช่วยอัจฉริยะประจำร้านโชห่วย รวมเทรนด์สินค้า นำเสนอเป็นไอเดียเพื่อการเป็น New โชห่วย New Gen อย่างเต็มรูปแบบ
Makro PRO แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยอันดับ 1 บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกการสั่งซื้อได้รับความความสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สั่งได้ สั่งง่าย ส่งไวภายใน 3 ชั่วโมง พร้อมการฉลองครบรอบ 3 ปี แม็คโครโปร ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ มหกรรมสินค้าราคาพิเศษจากแบรนด์ดังเพื่อชาวโชห่วย ซื้อไปขายต่อได้กำไร ซื้อใช้เองก็คุ้ม
ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมบนเวที โดยเปิดให้เข้าชมฟรี และร่วมกิจกรรมเล่นเกม รับของรางวัลมากมาย ชม MINI CONCERT จากศิลปินดัง ได้แก่ KT KRATAE, JETRIN, STAMP, จั๊ก ชวิน และต้าร์ มิสเตอร์ทีม และพบกับครอบครัวตัวแม่ออนไลน์ชื่อดังแห่งปี เม-พิชญ์นรี ตันติวิทย์ (พรีมายา) และน้องโซล - น้องโมเน่ ร่วมสร้างความสุข
โซน “รวมมิตร Festival” (ด้านนอก) เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00 – 00.00 น. เติมสีสันยามค่ำคืนกับ Midnight Station เทศกาลความอร่อยนานาชาติสไตล์เอเชียและยุโรป รวมร้านดังกว่า 50 ร้าน ทั้งสตรีทฟู้ดร้านดัง อาหารปิ้งย่าง ขนม เครื่องดื่ม ไฮไลท์ครั้งแรกของ Snow Ville/Ice Bar บาร์เครื่องดื่มสุดเก๋ ชวนทุกคนมาเช็กอินและสัมผัสบรรยากาศ “หิมะตก” ครั้งแรกที่ไคซ์ ขอนแก่น สร้างประสบการณ์แปลกใหม่กลางภาคอีสาน
เวทีรวมมิตร T-POP Festival ขนทัพศิลปินชื่อดังอย่าง bamm, 4EVE และ ATLAS ร้านมิตรมาร์ท เฮง เฮง เฮง จากตำราสู่หัวใจชุมชน ร้านโชห่วยโมเดลอัจฉริยะของนักศึกษา ผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดแผนธุรกิจ “มิตรมาร์ท New Gen Challenge 2026 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วางแผนจริง ลงมือทำจริง ทดลองขายจริงที่งาน และสร้างกำไรได้จริง
ภายในงาน ยังได้ชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมเป็นพลังเล็กๆเพื่อโลกที่ยั่งยืน ผ่านการคัดแยกขยะกับโครงการ AXTRA Green Together โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร จึงไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือเวทีแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ของโชห่วยไทยให้แข็งแรง ทันสมัย และเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันให้โชห่วยไทยก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกช่วงวัย และเป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่ในอนาคต