ผบก.ตร.กาญจน์ ตรวจเยี่ยม สภ.ลาดหญ้า เร่งล่าคนขับกระบะขนแรงงานเถื่อน หลังพลิกคว่ำเจ็บ 23 ราย

กาญจนบุรี - ผบก.ตร.กาญจน์ ตรวจเยี่ยม สภ.ลาดหญ้า พร้อมสั่งกำชับขยายผล จับกุมขบวนการขนแรงงานเถื่อนหลังกระบะพลิกคว่ำต่างด้าวเจ็บระนาว พบยังรักษาตัวอยู่ รพ.พหลฯ 7 ราย
วันนี้( 27 ก.พ.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ สภ.ลาดหญ้า พร้อมติดตามความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว หลังรถกระบะหลบหนีด่านตรวจแล้วเสียหลักพลิกคว่ำบนทางหลวงหมายเลข 323 พื้นที่ ต.วังด้ง อ.เมือง
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บ 23 ราย (ชาย 10 หญิง 13) ถูกนำส่งรักษาที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว 16 ราย และถูกควบคุมตัวดำเนินคดี ส่วนอีก 7 รายยังรักษาตัวภายใต้การดูแลของแพทย์และมีตำรวจเฝ้าอย่างใกล้ชิด
จากการสอบสวนพบว่า แรงงานทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา รวม 45 คน (ชาย 26 หญิง 19) เดินทางมากับรถกระบะยี่ห้อ มิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียนกรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นของกลางแล้ว ขณะที่คนขับหลบหนีไปได้ แต่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองรถแล้ว เตรียมเรียกสอบสวน
ผู้บังคับการฯ ได้กำชับให้ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลถึงขบวนการใหญ่ ตั้งจุดสกัดป้องกันการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย และให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ตำรวจภูธรภาค 7 อย่างเคร่งครัด เพื่อปราบปรามเครือข่ายลักลอบเข้าเมืองให้ได้ผลเป็นรูปธรรม.