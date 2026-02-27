“เต้ พระราม7”ลั่นคนนิยมเพิ่ม!นัดวันลาออก-ตั้งพรรคใหม่สัปดาห์หน้า สืบต่อนโยบายอวกาศ-เพาะพันธุ์ไดโนเสาร์-ผัว 4 คน-ใหญ่และยาว

พิษณุโลก - “เต้-มงคลกิจ”พบแฟนคลับเช็กกระแส..เด็ก-เฉลิมขวัญสตรี ต่อแถวขอถ่ายรูปแน่น คุยความนิยมตัวตนมากกว่าเดิม แต่เป็นดาบสองคม เข้ากับหัวหน้าฯ-กรรมการบริหารพรรคคนอื่นไม่ได้ ถูกเขี่ยให้พ้นทางแต่ไม่ท้อ ลั่นต้นสัปดาห์หน้าลาออก-ให้ ปชช.บริจาคร่วมตั้งพรรคใหม่สืบต่อนโยบายโครงการอวกาศ เพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ ผัว 4 คน ใหญ่และยาว ฯลฯ
วันนี้ (27 ก.พ.69) นายมงคลกิจ สุขสินธารานนต์ หรือ “เต้ พระราม 7” ที่ประกาศลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ หลังถูกพักหน้าที่เลขาฯพรรค ได้เดินทางไปพะปะเด็กนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยเด็กๆต่างต่อแถว รุมล้อมขอถ่ายรูปคู่แน่นขนัด เพราะต่างชื่นชอบแนวคิดจะไปดาวอังคารและเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์
ขณะที่เย็นวานนี้ (26 ก.พ.69) เต้-มงคลกิจ ได้เดินทางไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯพิษณุโลก พบวัยรุ่นตามห้างฯ ท่าทางตกใจ ไม่คิดว่า จะเจอตัวจริง รุมขอเซลฟี่ถ่ายรูป บางคนยังคาใจสอบถามกรณี ผู้หญิงจะมีสามีได้ 4 คน แต่ก็เสียดาย ทำไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นรัฐบาล หนุ่มหลายคนทักทายเต้ว่า “ราชาไดโนเสาร์”
นายมงคลกิจ กล่าวว่า เหตุผลที่ตนถูกพรรคทางเลือกใหม่สั่งให้ยุติบทบาท เนื่องจากตนและหัวหน้าพรรคฯ เดินทางคนละคอนเซ็บ ตนต้องการความถูกต้อง จึงยื่นเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือกตั้ง 8 กุมภาฯที่ผ่านมา เป็นโมฆะ ทั้งประเด็นมีบาร์โคด เลือกตั้งไม่ครบหน่วย และเลือกตั้งนอกอาณาจักร โดยส่งจดหมาย-ไลฟ์สด เป็นการลงคะแนนที่ไม่ลับ
“แนวคิดดังกล่าว ไปขัดแย้งกับหัวหน้าพรรคฯ เพราะเขาต้องการไปร่วมรัฐบาล เขาชอบอนุทิน เขาต้องการเป็น ส.ส. ซึ่งรัฐบาลอนุทินก็ยืนยันว่า การเลือกตั้งนั้นถูกต้อง”
เต้-มงคลกิจ บอกอีกว่าความขัดแย้งทางความคิด ทำให้ตนทราบดีว่า สุดท้ายแล้ว หัวหน้าพรรคฯ ก็ต้องขับไล่ตนออกจากพรรค จึงเตรียมชิงลาออกจากสมาชิกพรรคฯ วันจันทร์หน้านี้(2 มี.ค.69) พร้อมกำหนด วันก่อตั้งพรรคใหม่ คือ วันพุธ(4 มี.ค.) แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อพรรคได้
หลังจากจองชื่อพรรคสำเร็จ ได้วางแผนเตรียมระดมเงินอย่างน้อยคนละ 100 บาททั่วประเทศ ให้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคใหม่ด้วยกัน ซึ่งจะถือเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทย ที่เป็นการระดมเงินของประชาชนทุกจังหวัดก่อตั้งพรรคเอง ไม่ใช่ซื้อหัวพรรคการเมืองอื่น เพราะต้องการสืบนโยบายต่อ อาทิ โครงการอวกาศ โครงการเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์, มีผัว 4 คน, ใหญ่และยาวฯลฯ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากได้
“ตนจะเป็นหัวหน้าพรรค และประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของพรรค วันนี้เดินทางมาพบปะแฟนคลับพบว่า ยังเหนียวแน่น และเชื่อว่า เหนียวแน่นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ”
ระหว่าง “เต้-มงคลกิจ เดินทางไปงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร หรือ งานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เย็นวันเดียวกันพบว่า บรรดาแม่ค้าต่างถิ่นและประชาชนในเมืองจับจ่ายซื้อของรุมล้อมของถ่ายรูปคับคั่ง ก่อนเดินทางขึ้นไปกราบสักการะ ศาลหลักเมืองพิษณุโลก
เต้-มงคลกิจ กล่าวอีกว่า เดินทางไปทุกจังหวัดต้องไหว้ศาลหลักเมือง มาไหว้ค่ำคืนนี้เพราะวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมา อีกทั้งยังพาแม่และครอบครัวมาเที่ยวงานกาชาดด้วย พบว่าแฟนคลับเยอะกว่าตอนก่อนเลือกตั้ง ถือว่าประชาชนมีความนิยมตัวเรา แต่ก็เป็นดาบสองคม เพราะนักการเมืองด้วยกันเองไม่ชอบ ทำให้ตนเข้ากับกรรมการบริหารพรรคคนอื่นไม่ได้ ทำให้เขากำจัดตนพ้นทาง