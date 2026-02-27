xs
ด่วน! ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด อาการสาหัส ที่ฐานเอราวัณ ช่องระยี นำส่ง ฮ. ด่วนรักษา รพ.สุรินทร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สุรินทร์- ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาด และแขนซ้าย-ขาซ้ายถูกสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส ที่บริเวณฐานเอราวัณ พื้นที่ช่องระยี จ.สุรินทร์ ชายแดนไทย-กัมพูชา ถูกนำส่งขึ้น ฮ.รักษาที่ รพ.สุรินทร์ อย่างเร่งด่วนแล้ว ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจง เป็นทุ่นระเบิดเก่าฝังดินลึก ยากต่อการตรวจพบ ไม่ใช่การวางใหม่

วันนี้ (27 ก.พ.2569) เมื่อเวลา 06.44 น. มีรายงานว่า เกิดเหตุทหารสังกัดหน่วย ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล บริเวณฐานปฏิบัติการเอราวัณ ซึ่งเป็นฐานของตัวเอง ในพื้นที่ช่องระยี ชายแดนไทย-กัมพูชา ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์


ผู้บาดเจ็บคือ พลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ สังกัด ร้อย.ร.233 สังกัดกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่23 (ร.23 พัน.3)
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยแรงระเบิดส่งผลให้ขาขวาขาด และแขนซ้ายกับขาซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส

ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ในหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน ก่อนนำตัวออกจากฐาน ส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ที่จอดรออยู่ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณแนวชายแดน จ.สุรินทร์ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในเวลา 08.20 น.เพื่อส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์อย่างเร่งด่วนแล้วในขณะนี้


ขณะที่ทหารไทยเร่งตรวจสอบบังเกอร์ของตนเองในทุกฐาน เพื่อความปลอดภัย ขณะที่ระเบิดอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นชนิดใดและเป็นระเบิดที่ถูกวางใหม่หรือเป็นระเบิดเก่าอีกครั้ง


ล่าสุดทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ชี้แจงกรณีเหตุการณ์กำลังพลประสบเหตุเหยียบกับระเบิด พื้นที่ช่องระยี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผ่านทาง “เพจกองทัพภาคที่ 2” ระบุว่า วันที่ 27 ก.พ. 69 เวลา 06.44 น. พื้นที่ช่องระยี อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กำลังพลประสบเหตุเหยียบกับระเบิด ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียขาขวา จำนวน 1 นาย ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ฝ่ายเราควบคุม

เบื้องต้น จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เป็นทุ่นระเบิดที่ฝังดินลึก และมีใบไม้ทับถม ทำให้ยากต่อการตรวจพบในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่การวางใหม่

ขณะนี้ได้นำส่งรักษา ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอย่างเร่งด่วน อยู่ระหว่างติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง











