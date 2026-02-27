ฝนตกถนนลื่น! เผยวินาทีกระบะชนเสาไฟล้ม รถตู้หนุ่มแร็ปเปอร์เชียงใหม่ชนซ้ำสุดระทึก

เชียงใหม่ – อุทาหรณ์ฝนตกถนนลื่น..กระบะเสียหลักชนเสาไฟเกาะกลางถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ล้มฟาดข้ามเลน รถตู้คณะแร็ปเปอร์หนุ่มกลับจากขึ้นเวทีคอนเสิร์ตผับดังชนซ้ำสุดระทึกกลางดึก โชคดีไร้เจ็บ
นางเนตรนภา มะลาศรี หรืออุ๋ม ดันดารา แม่ของเฟิร์ส 1st แร็ปเปอร์ดัง เผยถึงวินาทีชีวิต รถตู้กลุ่มแร็ปเปอร์ ที่ลูกชายและตนเองนั่งมาด้วย เกิดอุบัติเหตุบนถนนเส้นเชียงใหม่-แม่โจ้ ขาเข้าเมืองก่อนถึงแยกรวมโชค หลังกลับจากเล่นคอนเสิร์ต ที่ผับดังแห่งหนึ่งในเขตแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ คืนวันที่ 25 ต่อเนื่อง 26 ก.พ.69 ที่ผ่านมา
กลุ่ม ศิลปินแร็ปเปอร์ dieout ที่นั่งมาด้วยกันในรถตู้ คือ เฟิร์ส 1st นายธนทัต เวียงทอง BlackHeart (แบล็คฮาร์ท) หรือแซม-ชัยพัฒน์ อินทรานุสรณ์ และ sexski นายชยพล กวีศักดิ์
นางเนตรนภา เล่าว่า ตอนแรกตนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น รถที่นั่งมาสั่นปีนขึ้นฟุตปาธ ตนนั่งอยู่ฝั่งขวาพอดี วินาทีนั้นคิดว่าประมาณซัก 10 วินาที แต่มันนาน พอลงรถถามเหตุการณ์ คือมีรถกระบะอีกคัน วิ่งมาฝั่งเดียวกันพุ่งชนเสาไฟฟ้า ข้ามฟุตปาธไปอีกฝั่ง จังหวะนั้นเสาไฟฟ้าล้ม แล้วรถเราก็ชนกับเสาที่ล้มลงมา จนยางหลุดมาจากล้อแม็กซ์ สเกิร์ตพัง เกือบคว่ำเหมือนกัน
“คืนนั้นฝนก็ตกด้วย คนขับเก่งมาก แม็กซ์กับยางไม่ได้อยู่ด้วยกัน ยังทรงตัวได้ถือว่าเก่งมาก ถ้าจังหวะนั้นมีรถตามติดๆอาจจะไม่แน่ ถือว่าโชคดี ตนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำที่ไหล่นิดหน่อย น้องที่นั่งหน้าเห็นเหตุการณ์เลยเกรงตัวไว้พอดี ตอนเกิดเหตุคือเสี้ยววินาทีจริงๆ คือไวมาก ดีที่รถเราไม่ได้ขับมาเร็วด้วย”