คนพะเยาถามทั้งเมือง!โปรเจกต์ใหญ่ “ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ208 ล้าน”คุ้มหรือไม่-ใครตอบได้

พะเยา – ชาวพะเยาถาม-วิจารณ์กันกระหึ่มเมือง..กรมประมงเปิดโปรเจกต์ใหญ่ สร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 208 ล้าน ริมกว๊านฯ อ้างเป็นแหล่งเรียนรู้-ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ยกระดับเศรษฐกิจ แต่ไม่เป็นแผนบริหาร แถมเหมือนศาลาการเปรียญ หวั่นสร้างแล้วร้างซ้ำรอยแลนด์มาร์กดาราศาสตร์
หลังกรมประมง เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่โครงการก่อสร้าง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา วงเงินงบประมาณกว่า 208 ล้านบาท วางเป้าหมายผลักดันในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศลุ่มน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มจุดขายการท่องเที่ยวควบคู่กับกว๊านพะเยา
แต่ในอีกมุมหนึ่ง เสียงสะท้อนจากประชาชนเริ่มดังขึ้นเรื่อย ๆ ทำนองว่า นี่เป็นศาลาการเปรียญหรือศาลาประชาคม รูปแบบไม่ทันสมัย คำถามไม่ได้อยู่ที่ ควรมีหรือไม่ แต่อยู่ที่ คุ้มค่าหรือเปล่า
หลายคนอดนึกถึงกรณี หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พะเยา ที่เคยถูกคาดหวังให้เป็นแลนด์มาร์กด้านดาราศาสตร์ของภาคเหนือ แต่วันนี้กลับถูกตั้งคำถามเรื่องการใช้ประโยชน์และความคึกคักที่ไม่เป็นไปตามภาพฝัน คำถามที่ชาวพะเยาคาใจจึงตรงไปตรงมาว่า 208 ล้านบาท จะกลายเป็น แหล่งเรียนรู้มีชีวิต หรือ อาคารงบสูงแต่เงียบเหงา
ด้วยเงินทุกบาทคือภาษีของประชาชน สิ่งที่สังคมต้องการไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ แต่คือแผนบริหารจัดการที่ชัดเจน โปร่งใส และยั่งยืน..ใครจะดูแล งบดำเนินการปีละเท่าไร เป้าจำนวนนักท่องเที่ยวกี่คนต่อปี จุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน!?
เพราะหากสร้างแล้วไม่มีคนเข้า ต่อให้ตึกสวยแค่ไหน ก็เป็นเพียงภาพถ่าย การพัฒนาไม่ใช่แค่สร้าง แต่สร้างแล้วต้องอยู่ได้
หลายคนย้ำว่า..คนพะเยาไม่ได้ปฏิเสธความเจริญ แต่ต้องการความมั่นใจว่า 200 กว่าล้านบาท จะไม่กลายเป็นเพียงตำนานบทใหม่ของคำว่า สร้างเสร็จแล้วร้าง!!..คำถามจึงไม่ใช่ว่าโครงการนี้ดีหรือไม่ดี แต่คือดีพอจะไม่ซ้ำรอยเดิมหรือยัง?!