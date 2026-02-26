รวบหนุ่มศรีสวัสดิ์ ขับรถตู้ขน 11 แรงงานเมียนมาเถื่อน เจอด่านหักหัวกลับหนีไม่รอด รับค่าจ้าง 5 พันส่งปลายทางหลายจังหวัด

กาญจนบุรี - ฝ่ายปกครอง–ทหาร–ตำรวจ บูรณาการสกัดจับกลางทองผาภูมิ หลังสายข่าวแจ้งขบวนการลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย คนขับสารภาพรับงานนายหน้า ส่วนแรงงานเผยจ่ายหัวละกว่า 2 หมื่น หวังเข้าไทยหางานทำ
เวลา 18.30 น. วันนี้( 26 ก.พ.) น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับรายงานจากนายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ ว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา เข้าเขตพื้นที่ผิดกฎหมาย จึงสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงจัดกำลังเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ ตำรวจ และ ตชด.
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจร่วมบริเวณสามแยกทองผาภูมิ พบรถตู้โตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพฯ มีพิรุธ เมื่อใกล้ถึงด่านกลับเลี้ยวรถมุ่งหน้าไปทางสังขละบุรี เจ้าหน้าที่จึงติดตามพร้อมส่งสัญญาณให้หยุด แต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนี ก่อนถูกสกัดจับได้หน้ารีสอร์ตแห่งหนึ่ง บ้านอู่ล่อง หมู่ 4 ต.ท่าขนุน
ตรวจค้นภายในรถพบแรงงานต่างด้าว 11 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน ไม่มีเอกสารแสดงตัว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมด พร้อมคนขับคือ นายทนงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ชาวศรีสวัสดิ์
สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้นำรถไปรับแรงงานจากพื้นที่สังขละบุรี เพื่อไปส่งในตัวเมืองกาญจนบุรี โดยจะมีผู้ประสานปลายทางอีกทอดหนึ่ง ได้ค่าจ้าง 5,000 บาท แต่ถูกจับกุมก่อนถึงที่หมาย
ด้านแรงงานทั้งหมดให้การตรงกันว่า ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนฝั่งตรงข้ามอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา มีเป้าหมายไปทำงานในหลายจังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร และ สระบุรี โดยจ่ายค่าหัวให้นายหน้าคนละ 20,000–22,000 บาท ตามระยะทาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลถึงเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังต่อไป.