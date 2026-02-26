รองผู้การอยุธยานัดถกทุกฝ่าย รื้อคดีตายปริศนา “นายหมอ” ผ่าน 2 ปีครอบครัวยังคาใจ ให้เวลา 2 สัปดาห์ชี้ชัดข้อเท็จจริง

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจรับข้อมูลญาติ–พยานเพิ่ม เดินหน้าหาหลักฐานใหม่ทั้งนิติวิทยาศาสตร์และบุคคล ย้ำหากพบโยงถึงใครดำเนินคดีทันที ครอบครัวเผยเริ่มมีความหวังหลังหารือร่วม
วันนี้( 26 ก.พ.) พล.ต.ต.สุราวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.ต.อ.เอกราช อุ่นเจริญ รองผู้บังคับการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สอบสวน และพิสูจน์หลักฐาน เข้าหารือร่วมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต คือ นายชัชพิมุข แสนสุข อายุ 41 ปี หรือ “นายหมอ” ชาว อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา หลังเสียชีวิตปริศนามานานกว่า 2 ปี แต่คดียังไม่ชัดเจน ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยการประชุมใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง โดยมี แตงทิม สะพานใหม่ หรือ “จ่าคิงส์” พา นางสุดใจ แสนสุข อายุ 65 ปี มารดา น.ส.นาถยา โสระสะ อายุ 35 ปี น้องสาว และ น.ส.ทัศนีย์ จิตรบวร อายุ 38 ปี ภรรยา เข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่ครอบครัวยังคาใจ พร้อมรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนการทำงานของตำรวจอย่างละเอียด
ด้าน พ.ต.อ.เอกราช เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับข้อมูลใหม่จากญาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี และได้กำหนดแนวทางแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ พยานบุคคล และข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแนวทางดำเนินคดีเดิมของ สถานีตำรวจภูธรบางไทร ที่เคยสรุปสำนวนว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคธรรมชาติ
รองผู้บังคับการฯ ระบุว่า เชื่อว่าภายใน 2 สัปดาห์ จะมีความคืบหน้าชัดเจน และจะนัดญาติมารับฟังผลสรุปอีกครั้ง หากพยานหลักฐานเพียงพอถึงตัวบุคคลใด จะดำเนินคดีอาญาทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมยืนยันว่าการทำงานทุกขั้นตอนยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขณะที่ นางสุดใจ มารดาผู้เสียชีวิต กล่าวทั้งน้ำตาว่า หลังเข้าพบเจ้าหน้าที่วันนี้รู้สึกสบายใจขึ้น เพราะได้รับฟังคำชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา และเชื่อว่าความจริงใกล้ปรากฏแล้ว พร้อมขอให้ตำรวจช่วยเร่งคลี่คลายคดีเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ลูกชาย
ด้านจ่าคิงส์ ระบุว่า ครอบครัวรู้สึกมีความหวังมากขึ้นหลังการพูดคุย พร้อมขอบคุณตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาที่ให้ความสำคัญกับคดี และยืนยันจะรอผลภายในกรอบเวลา 2 สัปดาห์ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำมั่น.