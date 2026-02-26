โจรย่องเงียบฉก จยย.โนวายุค 90 หน้าบ้านอยุธยา เจ้าของเตือนอย่าชะล่าใจ แม้มีกล้องวงจรปิด

พระนครศรีอยุธยา - คนร้ายแต่งกายมิดชิดเข็นรถหนีช่วงก่อนเที่ยงคืน เจ้าของเชื่อเล็งเป้ารถคลาสสิกโดยเฉพาะ หลังพื้นที่เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกัน วอนตำรวจเร่งล่าตัว
วันนี้( 26 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด พร้อมข้อความเตือนภัย หลังคนร้ายก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ถึงหน้าบ้านในช่วงกลางดึก โดยเหตุเกิดเวลา 23.57 น. คืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ บริเวณถนนระหว่าง วัดแม่นางปลื้ม และ วัดสามวิหาร ก่อนเจ้าของเข้าแจ้งความวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา
ต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านจุดเกิดเหตุ ริมถนนสายวัดวงฆ้อง–วัดสามวิหาร หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พบ นาย นาม อายุ 63 ปี เจ้าของรถที่ถูกขโมย
นาย นาม เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู พร้อมเล่าว่า เช้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาเปิดบ้านพบว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโนวา สีดำ ทะเบียน 1 กฎ 5169 พระนครศรีอยุธยา ที่จอดไว้หน้าบ้านหายไป 1 คัน จากทั้งหมด 3 คัน จึงตรวจสอบกล้องพบชายต้องสงสัย 1 ราย สวมเสื้อลายทหารแขนยาว กางเกงขายาว ใส่หน้ากากและหมวกปิดบังใบหน้า เดินเข้ามาเข็นรถออกไปทางวัดแม่นางปลื้มก่อนหลบหนี
เจ้าของรถเชื่อว่าคนร้ายตั้งใจเลือกขโมยคันดังกล่าว เพราะเป็นรถรุ่นเก่ายุคคลาสสิก “โนวา รุ่นคุรุสภา” ซึ่งเป็นที่ต้องการในกลุ่มสะสม อีกทั้งก่อนหน้านี้พื้นที่ใกล้เคียงก็เคยมีรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าหายลักษณะเดียวกัน ขณะที่รถรุ่นใหม่ซึ่งจอดใกล้กันกลับไม่ถูกแตะต้อง
ผู้เสียหายระบุว่า ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จอดรถหน้าบ้านไม่เคยเกิดเหตุ จึงอยากฝากเตือนประชาชนว่า แม้จอดรถในบริเวณบ้านหรือมีกล้องวงจรปิด ก็ไม่ควรประมาท เพราะคนร้ายอาจเฝ้าดูจังหวะลงมืออยู่ตลอด และหากทรัพย์สินสูญหายแล้ว โอกาสได้คืนมีน้อย พร้อมวอนเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย.