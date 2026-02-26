เปิดหีบนับคะแนน สส.บัญชีรายชื่อกำแพงเพชรใหม่ยอดบัตรตรงเป๊ะ! ผอ.กกต.ย้ำไม่มีสมคบคิด

กำแพงเพชร - เปิดหีบนับคะแนน สส.บัญชีรายชื่อกำแพงเพชรใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง โปร่งใส..พบจำนวนบัตรตรงกัน 8 กุมภาฯ ส่วนคะแนนหาย เป็นบัตรเสีย 2 ใบ-ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 ใบ ผอ.กกต.ย้ำอย่าคิดเอง ทุกขั้นตรวจสอบได้ด้วยกฎหมาย-ไม่มีสมคบคิด
วันนี้(26 ก.พ.69) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมือง ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลเทพนคร หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลนิคมทุ่งโพธิทะเล ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ทำการขานคะแนนและชูบัตรเลือกตั้งให้ผู้สังเกตการณ์และประชาชนที่สนใจได้รับชมอย่างเปิดเผย
จากการสังเกตการณ์และรายงานในเบื้องต้น ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในระหว่างการนับคะแนน เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยมีประชาชนบางส่วนเดินทางมาติดตามการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด บริเวณด้านนอกเขตพื้นที่กั้น
หลังจากเปิดให้มีการการนับคะแนนตั้งแต่เวลา 15.00 น. ใช้เวลาในการับคะแนนประมาณ 1 ชั่วโมง จนเสร็จสิ้น ซึ่งพบว่า จำนวนบัตรผู้มีสิทธิ์ตรงกับต้นขั้ว ไม่มีขาดและเกิน สำหรับบัตรลงคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ มีทั้งบัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์เลือกพรรคการเมืองใด ส่วนคะแนนแบบบัญชีรายชื้อ ทั้ง 2 หน่วย พรรคประชาชนได้คะแนนเป็นอับดับ 1
นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การนับคะแนนใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สังเกตการณ์ภาคประชาชนและตัวแทนพรรคการเมือง ซึ่งได้เชิญไปดูทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มการเบิกหีบบัตรที่ห้องเก็บบัตร เปิดกว้างทุกกระบวนการเห็นทุกขั้นตอน จะเห็นได้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเห็นว่าใครเลือกใคร เป็นสิ่งที่เป็นความลับ ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการหรือด้วยข้อกฎหมายต่างๆ
ที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนการเปิดหีบขั้นแรกจะต้องนับให้ตรงกันกับจำนวนที่รายงานในครั้งแรกที่ส่งมอบ เพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้ เพราะถูกผนึกมาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พอนับยอดเสร็จเรียบร้อย พบว่าบัตรตรงกับจำนวนที่รายงานในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
จากนั้นจะเป็นเรื่องของการนับคะแนนใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าคะแนนอาจจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง อย่างเช่น หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ตำบลเทพนคร พบว่า มีจำนวนบัตรเสียเพิ่มขึ้นมาอีก 2 ใบ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ใบ
ในท้ายที่สุดกระบวนการตอบด้วยข้อกฎหมาย ไม่ใช้เกิดจากการที่คิดไปเองหรือว่าใช้ทฤษฎีสมคมคิด ในการมองเรื่องต่างๆทุกอย่างมีกระบวนการ ทุกอย่างมีคำตอบ ทุกอย่างมีช่องทางให้ทุกคนใช้สิทธิอย่างถูกต้อง ขอให้มั่นใจว่า กกต.ทำงานบนพื้นฐานความเป็นจริงและข้อกฎหมาย
ด้าน ปราย - ปริญวัฒน์ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน กำแพงเพชร เขต 1 เดินทางมาสังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้ด้วย เปิดเผยว่า การร้องให้นับคะแนนใหม่ ไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนผลคะแนนให้เรากลับมาชนะ แต่ต้องการให้มีความโปร่งใส่บริสุทธิ์และตรวจสอบได้เท่านั้น