ผนึกกำลังแก้ปัญหาช้างป่า! เวทีใหญ่แก่งกระจานครั้งที่ 14 ดันโดรน–ชุดเฝ้าระวัง ยกระดับป้องกันคนปะทะสัตว์

ประจวบคีรีขันธ์ - ภาครัฐ–เอกชน–ชุมชน ระดมสมองกว่า 150 คน เร่งแผนเชิงรุกลดความขัดแย้งคนกับช้างป่า พร้อมแจงระเบียบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบปี 2569
วันนี้ (26 ก.พ.) นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการอนุรักษ์และการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแก่งกระจาน ครั้งที่ 14” เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อย่างยั่งยืน ที่ศูนย์ข้อมูลและอนุรักษ์ช้างป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หมู่ 1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีหน่วยงานสำคัญเข้าร่วม อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมถึงตัวแทนชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า เช่น ตัวแทนพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ปัญหาความขัดแย้งคนกับช้างป่าในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยปีนี้เน้นมาตรการเชิงรุก 3 ด้าน ได้แก่ เพิ่มชุดเฝ้าระวังช้างป่า 6 ชุด รวม 36 นาย ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ติดตามตำแหน่งช้างและผลักดันกลับป่าลึก ลดการเผชิญหน้า ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังระดับประเทศตามนโยบายกรมอุทยานฯ
นอกจากนี้ ภายในเวทียังมีการชี้แจง “ระเบียบแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ. 2569” เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน พร้อมจัดเสวนา “ความร่วมมือในการแก้ปัญหาช้างป่า” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและหาแนวทางสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สัตว์ป่ากับความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาเชิงระบบอย่างยั่งยืน.