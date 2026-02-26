พบกระดูกมนุษย์ร่วมหลุม นักโบราณคดีชี้เกี่ยวพิธีศพชนชั้นสูง

เพชรบุรี - ทีมขุดค้นเผยหลักฐานสำคัญอายุ 1,500–2,000 ปี พบโครงกระดูก–ภาชนะสำริด–เครื่องปั้นดินเผา ชี้ชัดพิธีกรรมฝังศพบุคคลสำคัญในอดีต
วันนี้( 25 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการขุดค้นกลองมโหระทึกโบราณอายุราว 1,500–2,000 ปี บริเวณกลางทุ่งนาบ้านดอนพลับ หมู่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดำเนินการโดย สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และชุมชนในพื้นที่
การขุดค้นที่เริ่มตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดทีมนักโบราณคดีพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ฝังลึกจากผิวดินประมาณ 120 เซนติเมตร อยู่ใกล้ตำแหน่งกลองมโหระทึก 2 ใบ และรายล้อมด้วยภาชนะดินเผาที่พบก่อนหน้านี้ รวมทั้งภาชนะสำริดวางทับและสวมใส่ร่วมกับโครงกระดูก
น.ส.กรรณิการ์ เปรมใจ นักโบราณคดีชำนาญการ ระบุว่า หลักฐานทั้งหมดสะท้อนชัดว่าเป็นพิธีกรรมฝังศพ เนื่องจากการพบโครงกระดูกมนุษย์ร่วมกับกลองมโหระทึก เครื่องประดับ และภาชนะจำนวนมาก แสดงถึงการฝังศพครั้งแรกหลังเสียชีวิตทันที ไม่ใช่การย้ายกระดูกภายหลัง
นักวิชาการยังตั้งข้อสันนิษฐานว่า บุคคลที่ถูกฝังน่าจะเป็นผู้นำหรือชนชั้นสูงของชุมชนในยุคนั้น เพราะในสมัยโบราณกลองมโหระทึกถือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เฉพาะบุคคลสำคัญ อีกทั้งยังพบภาชนะดินเผาอย่างน้อย 7 ใบ ซึ่งมักใช้เป็นเครื่องแสดงสถานะและฐานะ
ทั้งนี้ นักโบราณคดีประเมินอายุแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในช่วงรอยต่อยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงยุคทวารวดีตอนต้น หรือราว 1,500–2,000 ปี โดยอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันยุคสมัยและความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดต่อไป.