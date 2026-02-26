จันทบุรี ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ-เอกชนสร้างแบรนด์ "คิวจันท์" (Q Chan) ยกระดับผลไม้ในพื้นที่

จันทบุรี -จังหวัดจันทบุรี ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ-เอกชน 38 องค์กร สร้างแบรนด์ "คิวจันท์" (Q Chan) ยกระดับผลไม้ การันตีมาตรฐานและคุณภาพ เสริมตลาดรองรับผลผลิตมังคุดตกไซส์และมังคุดดำ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
วันนี้ (26 ก.พ.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการมังคุดไทยมาตรฐาน Q Chan โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จุดประสงค์สำคัญอยู่ที่การร่วมกันพิจารณาและวางแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงภายใต้ความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดันมาตรฐานคิวจันท์ ให้บรรลุเป้าหมายทั้งการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินแก่เกษตรกร ,การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการผลักดันกระบวนการขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงประเด็นสำคัญเรื่องการผลักดัน "คิวจันท์" ให้เป็นแบรนด์ผลไม้คุณภาพ และการหาตลาดรองรับผลผลิตมังคุดตกไซส์และมังคุดดำ ที่ไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้จนส่งผลให้ราคามังคุดในแต่ละปีตกต่ำจากปัญหา มังคุด กระจุกตัวในท้องตลาด
และยังจะต้องมีการควบคุมและรักษามาตรฐาน มังคุดในกลุ่มดังกล่าวให้มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถเพิ่มช่องทางจำหน่ายในห้าง Modern Trade เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด รวมทั้งยังจะต้องเร่งสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคว่า มังคุดตกไซส์ และมังคุดดำ ที่มาจากแบรนด์ Q Chan เป็นมังคุดพร้อมทาน และมีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้กลับสู่ชาวสวนมังคุด
ทั้งนี้ แบรนด์ Q Chan (คิวจันท์) ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่เกิดจากความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสานพลังของ 4 วิสาหกิจชุมชน และ 1 กลุ่มความร่วมมือภาคเอกชนใน จ.จันทบุรี ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ผลไม้คุณภาพของเมืองจันท์
ปัจจุบันโครงการได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมไปถึง 38 หน่วยงานและองค์กรหลักภายในจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ยกระดับเสถียรภาพราคาและมูลค่าเพิ่มผลไม้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด ตั้งแต่ต้นน้ำ(การผลิต)กลางน้ำ(การตลาด/การเงิน) และปลายน้ำ(การท่องเที่ยว/ส่งออก)