สีสันเกินเบอร์!ประชุมจัดงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯแต่งเป็นเฒ่าชูชกนั่งหัวโต๊ะ รองผู้ว่าฯเป็นกันหา-ชาลี

ร้อยเอ็ด-สีสันเกินต้าน! นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ พ่อเมืองร้อยเอ็ดนำทีมส่วนราชการแต่งชุดเป็นตัวละครเอกในตำนานมหาเวสสันดรชาดกเข้าประชุมความพร้อมจัดงานบุญประจำปี “บุญผะเหวดร้อยเอ็ด” 6–8 มี.ค. นี้ เชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสประเพณีอีสานยิ่งใหญ่
บรรยากาศการประชุมเตรียมจัดงาน “บุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ปี 2569 คึกคักเป็นพิเศษ เมื่อเพจ หลังเลนส์ 101 รายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ สร้างสีสันด้วยการแต่งกายในธีม ตัวละครชื่อดัง เฒ่าชูชก ในตำนาน “มหาเวสสันดรชาดก และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 คน คือ นายพิชัยยา ตุระซอง และ นางปราณี วงศ์บุตร แต่งตัวเป็นกัญหา-ชาลี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอย่างจัดเต็ม
ไม่เพียงเท่านั้น บรรดาหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด ต่างพร้อมใจกันแต่งกายเข้ากับธีมเวชสันดร ไม่มีใครยอมน้อยหน้า ทำให้บรรยากาศการประชุมที่ทั้งจริงจังเต็มไปด้วยสีสัน
นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำหรับงาน บุญผะเหวดประจำปี 2569 ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2569 ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดก การฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์อีสานอย่างงดงาม
นายชัชวาลกล่าวอีกว่า ภาพลักษณ์การจัดงานประเพณีผะเหวดปีนี้จะเปลี่ยนไป มีคตวามเป็นสากลมากขึ้น กิจกรรมที่หลากหลายขึ้น เช่นกรณีการเชิญพระนักเทศน์ก็จะมีการเชิญพระนักเทศน์ระดับชาติมาร่วมกิจกรรม การอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นมาจากใต้น้ำที่เป็นสะดือทะเลจําลอง ก็จะเพิ่มคนอัญเชิญเป็นเจ็ดคนเป็นอย่างน้อย มีการปรับรูปแบบของการแจกทาน ตามตํานานบุญผเวด ของการให้ทาน ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสมกับเป็นงานบุญใหญ่จริงๆ
“ขบวนแห่ในปีนี้ ทุกกระบวนจะเพิ่มความอลังการ รวมทั้งการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ก็จะมีการปรับรูปแบบใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจของงาน คือชูชก ซึ่งมีภาพลักษณ์ของการขอทานและเอาแต่ได้ จะมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ ให้เป็นชูชกที่มีความเมตตา ชูชกผู้มีแต่ให้”ผู้ว่าฯจ.ร้อยเอ็ดกล่าว
นอกจากนั้นเรื่องการอัญเชิญพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมงาน ก็จะให้ สํานักพุทธที่รับผิดชอบด้านการอัญเชิญพระ มาร่วมงาน ก็จะมีการเตรียมแผนประสาน กับ พระสงฆ์จากทั่วประเทศ โดยทั่วอย่างยิ่ง และหากเป็นไปได้และสามารถดำเนินการได้ทันจะมีการดำเนินการ ประสาน นิมนต์พระ ที่เป็นฐานรากของสถาบันพระพุทธศาสนา ต้นแบบจากประเทศอินเดีย มาร่วมงานด้วย.