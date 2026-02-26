เชียงใหม่เร่งยกระดับมาตการป้องกันหลังเด็ก นร.กว่า200คนตกเป็นเหยื่อถูกมิจฉาชีพหลอกเปิดซิมส่งขายสแกมเมอร์

เชียงใหม่ - ผจว.เชียงใหม่-ตำรวจ หารือยกระดับมาตรการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทุกรูปแบบ ชูบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นด่านหน้าสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชน หลังเด็กกว่า 200 คน ถูกหลอกเปิดซิม ก่อนนำไปขายต่อให้เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
วันนี้(26 ก.พ.69)ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับ พลตำรวจตรีธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเร่งด่วน หลังพบเด็กนักเรียนกว่า 200 คน ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้าไปในโรงเรียน โดยอ้างว่าจะจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยสแกมเมอร์และแจกซิมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา หลอกเด็กให้สแกนใบหน้าเปิดซิม 5 หมายเลข แต่เด็กได้กลับไปเพียง 1 ซิม ส่วนอีก 4 ซิมถูกขายต่อให้เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ นำไปใช้หลอกลวงประชาชน
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ระบุว่า ตำรวจกองปราบปรามกำลังเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทุกพื้นที่ แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังการหลอกลวงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและข้าราชการเกษียณ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักถูกโทรศัพท์หลอกให้โอนเงิน เช่น แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปรษณีย์ สำนักงานที่ดิน หรือชักชวนไปทำงานต่างประเทศ
ทั้งนี้ขอให้ผู้นำชุมชนสื่อสารตรงกับลูกบ้านและประกาศเสียงตามสายย้ำเตือนอย่างต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาแม้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางทั่วไปแต่ยังไม่สามารถเข้าถึง จึงขอให้ผู้นำชุมชนใช้ความใกล้ชิดกับชาวบ้านแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที เพื่อให้เป็นเกราะป้องกันสำคัญในการตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือถูกนำไปเป็นเครื่องมือของขบวนการมิจฉาชีพอีกต่อไป