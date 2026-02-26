ญาตินิมนต์พระทำพิธีสูตรถอนวิญญาณสาวเหยื่อกิ่งยางนายักษ์หักตกใส่จนดับ-จี้ตัดแต่งให้ปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำซาก

เชียงใหม่ - ครอบครัวและญาติสุดโศกเศร้า นิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีสูตรถอนเชิญดวงวิญญาณสาวเหยื่อกิ่งยางนายักษ์หักตกใส่จนเสียชีวิต บนถนนเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเตรียมทำพิธีฌาปนกิจในวันที่ 28 ก.พ. 69 นี้ ขณะเดียวกันเรียกร้องหน่วยงานเกี่ยวข้องตัดแต่งต้นยางนาอยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไปมา โดยเฉพาะต้นสูงๆ ที่อยากให้ลดความสูงลง
ความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 69 เกิดเหตุกิ่งต้นยางนาบนถนนเชียงใหม่-ลำพูน ช่วงตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หักร่วงใส่นางสาวสุกานต์ดา ศรีบุญเรือง อายุ 26 ปี ชาวตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังสัญจรอยู่บนถนน ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยนางสาวสุกานต์ดาได้บริจาคร่างและอวัยวะให้กับทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ขณะที่ครอบครัวและญาติได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่วัดกองทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 28 ก.พ. 69 เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบดูแลถนนเชียงใหม่-ลำพูน ได้ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดพร้อมชดเชยเยียวยาให้กับทางครอบครัว รวมทั้งยังจะได้รับการเยียวยาตามสิทธิต่างๆ อีกด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (26 ก.พ. 69) ทางญาติของผู้เสียชีวิตประกอบด้วย พ่อ, แม่, พี่สาว และแฟนหนุ่มของผู้ตาย ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 4 รูป มาจัดทำพิธีสูตรถอนวิญญาณของผู้ตายที่บริเวณต้นยางนาจุดเกิดเหตุ หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอสารภี เชียงใหม่ โดยทำพิธีเพื่อเรียกวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับบ้าน ท่ามกลางความโศกเศร้า ซึ่งทางญาติของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยว่า ศพตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดกองทราย และกำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 69 นี้ที่สุสานกู่เสือ อำเภอสารภี ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลต้นยางนาบนถนนเชียงใหม่-ลำพูน ให้ดำเนินการตัดแต่งต้นยางนาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยเฉพาะต้นที่มีความสูงมากๆ ที่อยากให้ทำการตัดแต่งให้ความสูงลดลงมา
เท่าที่สังเกตเห็นว่ายังมีกิ่งแห้งที่พร้อมจะหักและร่วงหล่นลงมาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตัดแต่งลดความสูงของต้นยางนาลงมาน่าจะทำให้สามารถดูแลตัดแต่งเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือหากกิ่งแห้งร่วงหล่นลงมา อย่างน้อยน่าจะทำให้แรงกระแทกลดน้อยลงไปบ้าง ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับอันตรายจากกิ่งยางนาที่ตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปแล้วหลายราย รวมทั้งทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก และยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใดและเกิดกับผู้ใด ซึ่งไม่ได้เรียกร้องให้ตัดต้นยางนาทิ้ง แต่อยากให้มีการดูแลและจัดการให้ดีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซาก ส่วนเรื่องการเยียวยานั้น เบื้องต้นได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้ดำเนินการเรื่องการจัดพิธีศพให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจะดำเนินการตามลำดับต่อไป