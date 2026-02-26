กองทัพไทย-สหรัฐและญี่ปุ่น ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งด้วยเครื่องบิน

ระยอง - กองทัพไทย-สหรัฐและญี่ปุ่น ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 และ C-2 ในการฝึกร่วมผสม' คอบร้าโกลด์ 2026' ณ ฝูงบิน 203 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จ.ระยอง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 26 ก.พ.) พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย นาย ฌอน เค. โอนีลล์ (SEAN K. O'NEILL) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้บัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/FUNO) ในการฝึกร่วมผสม 'คอบร้าโกลด์ 2026'ที่ในปีนี้มีกำลังพลจาก กองทัพไทย ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ และศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองทัพสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกฯ ณ ฝูงบิน 203 กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ทั้งนี้ การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RINO) เป็นอีกภารกิจหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) เป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่างๆ มีการฝึกตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติงานตามแผนของประเทศตนเอง
การปรับปรุงกระบวนการประสานงานและความร่วมมือกับสถานทูตต่างประเทศ และประเทศอื่นๆ การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการของอากาศยานในภารกิจ NEO ในการดำเนินการอพยพจริงด้วยเครื่องบินร่วมกับการประกอบกำลังแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพ ชุดระวังป้องกัน และกำลังสนับสนุนทางอากาศ
โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC Evacuation Control Center) จัดแบ่งออกเป็นสถานีต่างๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล และสถานีการขนส่งและส่งกลับ
ซึ่งกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ รวมทั้งกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้จัดเครื่องบิน C2 เพื่อที่ให้หน่วยต่างๆ ที่ร่วมการฝึกฯ มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติการประสานงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ใช้ในสถานการณ์จริงได้ต่อไป.