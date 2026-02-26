ชุดเฉพาะกิจ “ตำรวจพระ” บูรณาการฝ่ายปกครอง–สำนักพุทธฯ ตรวจเข้มพระเรี่ยรายเงิน สถานีรถไฟนครปฐม

นครปฐม - พระวินยาธิการวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ผนึกกำลังฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และสถานีรถไฟนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบพระมีพฤติกรรมเรี่ยรายเงินผู้โดยสาร พร้อมเปิดฮอตไลน์รับร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความมั่นใจแก่ญาติโยม
วันนี้ ( 26 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดเฉพาะกิจสนธิกำลังระหว่างพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) จาก วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และผู้บริหาร สถานีรถไฟนครปฐม ร่วมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ฮอตไลน์และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม
การร้องเรียนระบุว่า พบพระภิกษุมีพฤติกรรมออกเรี่ยรายเงินจากผู้โดยสารภายในบริเวณสถานีรถไฟบ่อยครั้ง และเมื่อถูกสอบถามหรือตักเตือนมักมีปากเสียงและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว สร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชน โดยขณะนี้ทราบชื่อพระรูปดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ทราบสังกัดแน่ชัดว่าเป็นพระจำพรรษาอยู่ ณ วัดใด และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นพระภิกษุถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
การปฏิบัติการครั้งนี้ นำโดยพระครูสมุห์วรินทร และพระครูปลัดปิติภัทร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล พร้อมรับฟังข้อเท็จจริงจากนายสถานีรถไฟนครปฐม ซึ่งให้ข้อมูลว่า พระรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมเดินเรี่ยรายเงินจากผู้โดยสารเป็นครั้งคราว แม้ไม่เกิดขึ้นทุกวัน แต่ดำเนินพฤติกรรมต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง อีกทั้งยังมีพฤติกรรมฉันภัตตาหารในช่วงเวลาค่ำ และเมื่อมีญาติโยมสอบถามมักโต้เถียงเสียงดัง
เบื้องต้นได้มอบหมายให้นายสถานีรถไฟนครปฐม เฝ้าสังเกตการณ์และรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมสามารถประสานพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) สังกัดวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ซึ่งจัดตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและพร้อมเข้าตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ได้ประสานคณะสงฆ์ในพื้นที่เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลสังกัดและสถานะของพระรูปดังกล่าวอย่างละเอียด หากพบการกระทำผิดซ้ำหรือเข้าข่ายผิดพระธรรมวินัยและกฎหมาย จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันข้อครหาและรักษาภาพลักษณ์คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมต่อไป.